به گزارش خبرنگار مهر، زمانی کمربندی غربی شهر کرمانشاه بود؛ همین بلوار جانبازانی که با گسترش شهر در سال‌های اخیر به یکی از خیابان‌ها و بلوارهای پرتردد تبدیل شده و عبور و مرور خودروهای سنگین از این مسیر مشکلات اساسی را برای رفت و آمد شهروندان در این بزرگراه ایجاد کرده است.

یکی از محور ارتباطی جهت عبور از شهر کرمانشاه برای خودروهای سنگین که از استانهای شمالی و شرقی استان آمده و قصد حرکت به سمت شهرستانهای جنوب غربی کرمانشاه را دارند همین بزرگراه امام حسین (ع) یا بلوار جانبازان است که روزانه شاهد حضور صدها تریلی و کامیون است که با سرعت‌های مجاز و غیرمجاز در مسیری که هزاران خودرو سبک هم از آن می‌گذرند تردد می‌کنند.

وقوع تعداد زیاد تصادفات در بلوار جانبازان که شاهد تردد خودروهای سنگین است و کم‌کاری صوت گرفته در این خصوص موجب شده تا این بلوار به قتلگاهی برای شهرواندان تبدیل شود.

این موضوع سبب رخ دادن تصادفات شدید و حوادث دلخراشی می شد که بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در نهایت معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمانشاه عبور و مرور کامیون‌ در بزرگراه‌ مذکور را از ساعت ۶ صبح الی ۲۲ ممنوع کرد.

اما ظاهرا نصب بنر در ورودی این مسیر چندان مورد توجه رانندگان قرار نمی‌گیرد و حضور نیروهای پلیس راهور در خصوص برخورد با خاطیان در همین ابتدای مسیر بسیار ضروری است تا در همان ابتدا از ورود به این مسیر جلوگیری شود.

توقیف پلاک خودروهای سنگین در بلوار جانبازان

سرهنگ غلامی معاون ترافیک پلیس راهور کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر از دستور دادستان مبنی بر توقیف پلاک خودروهای سنگین در این ناحیه خبر داد.

وی گفت: تردد خودروهای سنگین در این قسمت ممنوع است، اما جریمه نیز کارساز نیست لذا بر اساس مجوزی که از دادستان جهت توقیف پلاک های ماشین های سنگین دریافت شده با این دست از متخلفین در حال برخورد هستیم.