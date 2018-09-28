به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی علما در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به جلسه اخیر سازمان ملل و تمسخر دیپلماتها در سخنرانی رییس جمهور آمریکا اظهار داشت: این خندهها نشان از این دارد که مواضع آمریکا در جهان دیگر مقبولیتی ندارد.
خطیب جمعه کرمانشاه افزود: امروز دیگر آبرویی برای دنیای استکبار و سردمداران آن باقی نمانده و یک کشور شکست خورده و بی اعتبار در دنیاست.
وی بیان داشت: در مقابل تمسخر رییس جمهور آمریکا، سران کشورهای جهان در تشکر از مواضع ایران که با اقتدار و ایستادگی جنایات و بدعهدی آمریکا را به دنیا ثابت کرد و همچنین بیان شفاف مواضع جمهوی اسلامی برای سخنان رئیسجمهور ایران کف زدند.
آیتالله علما در مورد صحبتهایی که در خصوص آغاز دور جدید تحریمها علیه ایران میشود نیز گفت: آمریکا تاکنون هر اقدامی که توانسته علیه ملت ایران و به زانو درآوردن آنها انجام داده و مردم مقاوم و صبور ایران اسلامی همواره در مقابل این توطئهها ایستادهاند و آنها را خنثی کردهاند و امروز هم راهشان را ادامه میدهند.
امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مدال آوران کشور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸، افزود: مقام معظم رهبری در دیدار ورزشکاران به اخلاق برتر ورزشکاران ایرانی اشاره و فرمودند ورزشکاری که مدال خود را به شهدا تقدیم میکند و ورزشکاری که رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسد پیامهای والایی دارد.
وی بیان داشت: برخی از ورزشکاران نیز مدال خود را به رهبر انقلاب و یا شهدای گرانقدر تقدیم می کنند که این همان هویت دینی و انقلابی است که در روحیه جوانان این سرزمین وجود دارد.
آیتالله علما جنایت تروریستی اهواز که منجر به شهادت بسیاری از هموطنان از جمله یک بچه چهار ساله شد را سند رسوایی استکبار جهانی برشمرد و گفت: دست استکبار به خوبی در این جنایت معلوم بود.
خطیب جمعه کرمانشاه همچنین اشارهای به مناسبتها هفته پیش رو همچون روز آتشنشانی، روز جهانی سالمند و روز برگداشت مولوی داشت.
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