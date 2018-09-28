فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد/ لزوم همدلی مردم و مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار اظهار داشت: یکی دیگر از عوامل زمینه ساز حادثه کربلا و شاید به نوعی مهمترین عامل آن کنار گذاشتن وصیت های رهبر بزرگ اسلام یعنی نبی اکرم حضرت محمد (ص) و عدم توجه به توصیه ها و سفارشات امام و ولی امر مسلمین بود.

وی اضافه کرد: پیامبر اعظم (ع) به عنوان رهبر تیزبین وبصیر امت به خوبی و بصورت کامل حوادث دردناک پس از خویش را پیش بینی می کرد وبه عنوان ناصح ودلسوز امت راه نجات را پیش روی امت گذارد که آن عبارت بود از « تمسک به قرآن و عترت» به عبارتی دیگر پیامبر اسلام راه نجات امت از بحرانها را تمسک به قرآن وعترت می دید.

امام جمعه دلوار خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از ارتحال رسول خدا هم قرآن و هم عترت غریب شدند، به عبارت دیگر وجه تشابه قرآن وعترت، غریب بودن آنان است. و همانگونه که قرآن مهجور شد، امام علی (ع) و فرزندان معصومش نیز غریب و تنها ماندند.

وی با اشاره به حمله تروریستی اهواز خاطرنشان کرد: این اقدام نشان داد دشمن از جنگ اقتصادی نامید شده و حربه تروریستی و خشونت و مقابله با امنیت ما را هدف قرار داده است. دشمن با این گونه حملات کور به دنبال مخدوش کردن امنیت بعنوان مولفه قدرت وعزت مردم است. می‌خواهد به خیال خود، حس نا امیدی و ترس را در جامعه القاء کند. از یک طرف می‌گویند باید بر سر موشک‌هایمان مذاکره کنیم، از آن طرف به مردم حمله می‌کنند. مگر در بحبوحه جنگ کسی بر سر سلاح و توان نظامی خود مذاکره می‌کند.

زاهددوست تصریح کرد: جالب است که قرار نیست بر سر موشک‌های حریف مذاکره کرد، قرار است بر سر موشک‌های ما مذاکره شود و نتیجه این شود که باید توان موشکی و توانمندی نظامی خود را هم مانند فناوری هسته ای محدود کنیم، این یعنی وجود سرباز بدون اسلحه که هرگز نتواند کاری پیش ببرد.

وی افزود: در جریان حمله تروریستی اهواز اگر عزیزمان ما اسلحه و گلوله داشتند، ۲۵ شهید نمی‌دادیم. بدانیم که اگر بر سر موشک هایمان و توان دفاعی مذاکره کنیم باید هر روز شاهد تکرار چنین حوادثی باشیم.

امام جمعه دلوار با اشاره نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل ادامه داد: این یک اصل پذیرفته شده است که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت همیشه به عنوان یک صحنه برای بازتولید مشروعیت ناداشته آمریکا برای افکار عمومی دنیا بوده است، تا جایی که بسیاری معتقدند این سازمان‌ها در طول زمان تبدیل به نهادهایی برای اعمال قدرت آمریکا شده‌اند.

وی بیان کرد: به تعبیر رئیس جمهور کشور خودمان شورای امنیت به‌ عنوان یک نهاد از وزرات خارجه آمریکا تبدیل شده است. اما در دوره ترامپ این مسئله برعکس شده است، ترامپ با سیاست‌های ناپخته خودکاری کرده که در سازمان ملل آمریکا نه تنها نتوانست رهبران و وزاری سایر کشورها را با خود همراه کند، بلکه برعکس هر یک از کشورها به‌ نحوی با مخالفت‌های تلویحی که با سخنان ترامپ کردند، نامشروع بودن سخنان و اقدامات ترامپ را تائید کردند.

زاهددوست افزود: برای اولین بار است که رهبران جهان، به سخنرانی یک رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل می‌خندند وقتی که ترامپ گفت که «در کمتر از دو سال دولت من تقریبا بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا دستاورد داشته است.» این ادعای ترامپ باعث خنده و قهقه رهبران سیاسی جهان شد..

وی بیان کرد: ترامپ در سخنرانی خور بارها به‌صورت ناشیانه تلاش می‌کرد تا ایران هراسی را در مجمع عمومی ترویج دهد و در یک ادعای مضحک می گوید «همسایگان ایران بابت اهداف ستیزه‌جویانه و توسعه‌طلبانه ایران هزینه زیادی متحمل شده‌اند»، که دست کم در دو دهه گذشته آمریکا عامل اصلی همه جنگ‌ها، مصیبت‌ها، بیماری‌ها، وباها و منازعات، شکل‌گیری‌بی‌رحم‌ترین گروه های تروریستی در منطقه ازجمله داعش آمریکا بوده است.

امام جمعه دلوار گفت: اینکه ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل می گوید بسیاری از کشورها در خاورمیانه از تصمیم من برای خروج از توافق وحشتناک هسته‌ای و احیای تحریم‌ها حمایت کردند، احتمالا منظور ترامپ از بسیاری از کشورها، عربستان، امارات و صهیونیست‌ها بوده‌اند. آن‌هایی که حتی نمی‌توان برای آن‌ها نام کشور هم نهاد. چراکه دو مورد اول به‌صورت سلطنتی اداره می‌شوند و رژیم صهیونیستی هم که اساسا مشروعیت ندارد.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مسائلی که ترامپ به آن اشاره کرد شعار مرگ بر آمریکای ایرانی‌ها بود. این موضوع نشان می‌دهد که برد مرگ بر آمریکا ایرانی‌ها تا چه حد آمریکایی‌ها را کلافه کرده و تن آقای ترامپ را به لرزه درآورده است. ملت ایران فریاد «مرگ بر آمریکا» را بلندتر از همیشه سر می دهند، گفت: «مرگ بر آمریکا» برائت از قدرت های پوشالی است.

زاهددوست خاطرنشان کرد: اما از آن طرف، نطق رئیس جمهور اسلامی ایران بود که با نطق‌های سال‌های گذشته او در سازمان ملل بسیار متفاوت بود. سخنرانی ۱۵ دقیقه‌ای آقای روحانی خوب، محکم، مؤثر، بجا و اقناع‌کننده بود. خصوصا مواضع رسمی او نسبت به ایالات متحده آمریکا و نقد مؤثر سیاست های یکجانبه‌گرایانه دولت آمریکا نمایشی از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران بود.

وی اضافه کرد: در یک کلام، آقای روحانی توانست در یک نطق پانزده دقیقه‌ای، ضمن ارائه تصویری مستحکم، منطقی، مصمم و قاطع و استوار از ایران و افشاء و محکوم نمودن زیاده خواهی های طرف آمریکایی، در منظر جامعه جهانی برنده قطعی دوئل دوجانبه با آقای ترامپ باشد.

امام جمعه دلوار بیان کرد: ای کاش همانگونه که از تریبون سازمان ملل رییس جمهور توانست سخن حق و منطق جمهوری اسلامی ایران را بدرستی بیان کرده و به تصویر بکشد، می‌توانست در فضای داخل کشور و سیاست های اقتصادی هم را با اقدامات جهادی و تلاش شبانه روری دولت بذر آرامش و امید به آینده را در ملت ایران به‌ ویژه در میان طبقات محروم جامعه بپاشد تا دیگر شاهد یاوه گویی‌های ترامپ نباشیم.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلار خاطرنشان کرد: این مملکت چند هزار ساله با جنگ نرم و سخت شکست نمی‌خورد زیرا مقاوم‌سازی صورت گرفته اما با جنگ ارزی در طول ۲۴ تا ۴۸ ساعت شکست می‌خورد لذا رهبری بارها تاکید داشتند که آقایی و ارزش دلار را بشکنید.

امام جمعه دلوار اضافه کرد: سیستم پولی و اقتصاد ستون فقرات یک جامعه است مسئولان اقتصادی باید با هوشیاری اقتصاد را مدیریت کنند و اجازه فشار اقتصادی به مردم و سوء استفاده دشمنان را ندهند.

لزوم همدلی مردم و مسئولان

حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با نقل سخن امام صادق (ع) اظهار داشت: مومن باید در تندباد حوادث با وقار باشد و در فراز و نشیب و ناهمواری ها و سختی های زندگی با وقار و متانت برخورد کند، در هجوم گرفتاری ها شکیبا باشد و در وفور نعمت شکرگزار و به رزق و روزی خدا دادی قاتع و راضی باشد و با قناعت قدردان نعمت های الهی باشد و نیز از اسراف و افراط وتفریط خوددداری کند.

امام جمعه عسلویه با بیان فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدال آوران ورزشکار گفت: آقا فرمودند مدال واقعی خود شما هستید، ارزش خود شما هستید، ارزش شما از طلا بیشتر است، جوانانی که با حساب کتاب در میادین ورزشی حضور پیدا می کنند یا خانم هایی که با ححاب در عرصه ورزش و در میادین حضور می یابند ارزش هستند.

هاشمی نژاد افزود: جبهه استکبار از هر پیروزی ما عصبانی می شود و اینها نمی خواهند ملت ایران موفق شود و مجبورند از پیشرفت و پیروزی ما خون دل بخورند. این است که ساکت نمی نشینند و هر روز دسیسه ای یا ترفندی به کار می‌گیرند اما این ملت آهنین و پولادین است وشکست نخواهد خورد.

وی به سفر رئیس جمهور و حضور و سخنرانی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و ادامه داد: از رئیس جمهور تشکر می‌ کنیم. از دولت می‌خواهیم برای رفع مشکلات اقتصادی و گرانی سرسام آور که خانواده ها را مستاصل کرده چاره ای بیندیشند و حرکت نو یا اندیشه جدیدی برای رفع بیکاری جوانان و ایجاد اشتغال را به کار گیرند. در عرصه عمل از جوانان استفاده کنند و پرحجم و پرتلاش کار کنند تا این مشکلات حل شود.

امام جمعه عسلویه به حادثه تروریستی اهواز اشاره کرد و افزود: این جنایت را محکوم می کنیم. این نشان از استیصال دشمن بود. زن و بچه بی‌دفاع که فاقد سلاح بودند را به رگبار بستن این نشانه ضعف آنهاست. رهبر انقلاب فرمودند باید گوشمالی سختی به حامیان آنها داد؛ مخصوصا آل سعود خائن که با وعده پول و اقامت این تروریست ها را فریب دادند از نیروهای امنیتی و انتظامی و از سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و عزیران سپاه که باقیمانده آنان را دستگیر و خانه تیمیشان را کشف کردند تشکر می کنیم. دستگاه قضا هم با آنان برخورد کند.

وی در خصوص مشکلات شهرستان عسلویه افزود: برای رفع مشکلات مردم دغدغه جدی دارم و مصرانه و مجدانه پیگیری می‌کنم. ممکن است هم در برخی موارد به نتیجه هم نرسد ولی به تکلیف عمل می کنم. هرکس به مراجعه می کند ما مشکل او را پیگیری می کنیم منتی هم بر او نیست.

هاشمی‌نژاد بیان کرد: حجم مشکلات زیاد است و وقت زیادی از ما می‌گیرد. گاهی وقت من به دوستان می گویم اگر اینحا سه تا امام جمعه داشته باشد هم کم است. من خود را خادم مردم می دانم و به این خادمی افتخار می‌کنم. خدمت برای مردم زیر پرچم ولایت فقیه برای ما افتخار است.

وی از مردم خواست برای حل مشکلات به ما کمک کنید همفکری کنید تا مشکلات را بهتر حل کنیم. به مسئولین هم کمک کنید مسئولین دغدغه مشکلات دارند فرماندار محترم تلاش می کنند و از همه کسانی که برای رفع مشکلات مردم تلاش می کنتد تشکر می کنم.

هاشمی نژاد از تلاش های ناحیه مقاومت سپاه و همکاری نیروی انتظامی درکشف مواد مخدر در روزهای اخیر تشکر و قدردانی کرد.