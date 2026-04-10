مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب در دلوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل روز از آن لحظه تلخ می‌گذرد؛ چهل روز از آن روزی که ملت ایران فراق رهبر عزیزشان را عزادار بودند؛ اما شامگاه پنج‌شنبه ۲۰فروردین ماه در چهلمین روز شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، شهر دلوار بوشهر به میدان عشق و ایثار تبدیل شد.



همزمان با سراسر کشور، مردم این شهر کوچک اما پرافتخار، با حضور پرشور و باشکوه خود نشان دادند که خاطره رهبر شهید در دل‌ها زنده است. بیرق‌های سیاه محرم برافراشته شد، علم‌های عزا به آسمان رفت و نوای عزاداری فضا را پر کرد.



مردم و مسؤولان شهر دلوار در گلزار شهدای این شهر گرد هم آمدند تا یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی دارند.



مسئله ایران قوی است

معاون سیاسی نمایندگی نیروی دریایی منطقه دوم سپاه استان بوشهر پنجشنبه شب در این مراسم گفت: مسئله ما ایران قوی است؛ عده‌ای مسئله رهبریت و جمهوری اسلامی را مطرح می‌کنند، عده‌ای هم در سوریه می‌گفتند مسئله بشار اسد است، اما بعدها متوجه شدند اینگونه نیست؛ الان هم مسئله ایران قوی است و بهانه اسلام تشیع است، در حالی که اسلام است که ایران را قوی نگه می‌دارد؛ علت کینه دشمن، استقلال ماست.





وی با اشاره به شعار ملت ایران در ۴۷ سال پیش افزود: شعاری که ملت ۴۷ سال قبل داد، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود؛ اکنون ترامپ می‌گفت رهبر را من باید تعیین کنم؛ زهی خیال باطل! مردم خود رهبر انتخاب کردند و خود برای خود تصمیم می‌گیرند.



محمدی تأکید کرد: آمریکا با استقلال کشورها چه ژاپن، چه پاکستان یا هر کجای جهان مخالف است؛ ایران قوی و مستقل از مذهب تشیع و دانش منشأ گرفته است که رهبر شهید بر آن بسیار تأکید داشتند.



وی در ادامه به سیر تحولی جنگ اشاره کرد و گفت: از روز اول جنگ، آمریکایی‌ها گفتند ما به دنبال تغییر رژیم در ایران هستیم؛ بدانید برادرزاده ترامپ توییت زد که تغییر رژیم اتفاق افتاد، اما در کاخ سفید پس از اتفاق در اصفهان و سپس مجبور به استعفای فرماندهانی شدند که مغزشان کمی کار می‌کرد.



این مقام مسؤول با بیان اینکه پس از آن دشمن نقشه تغییر داد و خواستار اورانیوم شد، اظهار کرد: هدف نهاییشان این بود تنگه هرمز را باز کنند، اما اکنون ترامپ مورد تمسخر قرار گرفته است؛ سلسله اهداف دشمن نشان می‌دهد ملت ایران پیروز این جنگ است.





وی با افتخار گفت: ملت دلیر! آیا متوجه هستید چه قدرتی را زمین گیر کردیم؟ هر آنچه هست، خواست خداست، اما فرزندان شما در نیروی مسلح، ارتشی را زمین گیر کردند که از زمان جنگ دوم جهانی، اراده شلیک به این کشور را نداشته و اکنون ۴۰ روز است که چنین حاکمیتی را زمین گیر و تحقیر کرده است.



محمدی خاطرنشان کرد: ملت ایران قوی‌ترین پدافند و موشک را دارد، اما قوی‌ترین صلاح ملت ایران دعا است؛ صلاح مومن دعا است که در هیچ امتی جز امت حزب الله دیده نمی‌شود.



وی در پایان تأکید کرد: ما در تنگه هرمز نشان دادیم که قدرت موشک چقدر هست و نشان دادیم که کاری که موشک می‌تواند انجام دهد، مذاکره نمی‌تواند انجام دهد؛ در حوزه پدافندی نیز بارها پهپاد و هواپیما و جنگنده‌هایی که از خود ردی ندارند را ایران منهدم کرد؛ اکنون۴۰ روز است که ملت ما تاب‌آوری داشته و در افکار عمومی تغییرات را مشاهده می‌کنیم که جهان دیدگاهش نسبت به ایران چقدر تغییر کرده است؛ حفظ حضور در خیابان بسیار مهم است و باید استمرار یابد.





مصاحبه‌های مردمی



یکی از مادران حاضر در مراسم که با چشمانی پر از اشک در مراسم حضور داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: من به مادران شهدا میگویم امروز که در چهلم رهبرمان هستم، یقینا راه فرزندان شما ادامه دارد؛ ما پشت رهبری هستیم تا آخرین نفس.



جوان ۲۰ ساله‌ای با اشاره به سخنان علی محمدی گفت: وقتی شنیدم که گفتند ملت ایران قدرتی را زمین گیر کرده، اشک از چشمانم جاری شد؛ ما جوانان پشت رهبری هستیم و اجازه نمی‌دهیم کسی به ایران ما تعرض کند.



پیرمرد ۷۰ ساله‌ای که از نزدیکان شهدا بود، با صدای لرزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: من قبل از انقلاب اسلامی را دیدم و بعد از انقلاب را هم دیدم؛ رهبر ما جانش را برای این ملت گذاشت، امروز در چهلمشان می‌گویم که ما هنوز ایستاده‌ایم و تا آخر هم پای رهبرمان خواهیم ماند.



یکی از بانوان شهر دلوار نیز گفت: ما زنان ایران در کنار مردانمان هستیم. امروز همه با هم یکصدا می‌گوییم که ایران قوی است و با قدرت پیش می‌رود.



این مراسم با شور و حرارت هر چه تمام‌تر یا مداحی «عالی‌پور» به پایان رسید، اما پیام آن در دل‌های مردم ایران جاودانه ماند: ما پیروزیم، چون در کنار هم هستیم.