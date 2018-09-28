۲.۵ هکتار زمین دهکده مقاومت اراک برای پیست موتورسواری اختصاص یافت

سردار محسن کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه افتتاح بزرگترین پیست موتور کراس کشور در اراک، اظهار داشت: بزرگترین پیست موتور سواری ایران در دهکده مقاومت اراک واقع در کیلومتر پنج جاده اراک-خمین همزمان با برگزاری مسابقه چند جانبه موتورکراس افتتاح شد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: این پیست موتورسواری به مساحت ۲۵۰ در ۱۰۰ متر، در فضای ۲.۵ هکتار قابلیت آموزش موتور کراس از مبتدی تا قهرمانی را دارد؛ ضمن اینکه برای برگزاری مسابقات بین المللی، ملی و برگزاری اردوهای تیم ملی یک پیست موتور سواری کاملا استاندارد به شمار می رود.

کریمی خاطرنشان کرد: البته کمبود برخی از زیرساخت‌ ها در حاشیه پیست وجود دارد که به دنبال آماده سازی این زیرساخت ها هستیم.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به اینکه این پیست موتور سواری به همت اداره کل ورزش و جوانان، سپاه استان و هیات موتورسواری با رعایت کامل مسایل ایمنی و استاندارد تاسیس شده، بیان داشت: ورزش موتورسواری، ورزش هیجانی به شمار می‌ رود و جوانان و نوجوانان نسبت این ورزش گرایش بسیار دارند، بنابراین با توجه به اینکه در مرکز استان مکان مناسب برای برگزاری مسابقات و تمرینات موتورسوارها وجود نداشت، سپاه استان مرکزی تصمیم گرفت بخشی از دهکده مقاومت اراک که بیش از هشت هکتار فضا دارد را به پیست موتورسواری اختصاص دهد.

وی ادامه داد: این پیست موتورسواری در طول سال در اختیار موتورسواران حرفه ای و غیرحرفه ای قرار دارد که موجب می شود موتورسوارها در فضای کم خطر به تمرین بپردازند و برای مردم مزاحمت ایجاد نکنند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان کرد: بخشی از محوطه هم برای حرکات نمایشی که موتورسواران جوان و نوجوان به آن علاقمند هستند آسفالت می شود و می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

کریمی تصریح کرد: در کنار برنامه‌های متنوع و مفرح ورزشی و مسابقات و حرکات نمایشی، رزمندگان و نیروهای مسلح نیز می توانند در این فضا آموزش ببیند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ادامه داد: دهکده مقاومت در طول سال در چند زمینه از جمله بخش ورزش، کارهای آموزشی، کارهای فرهنگی، کارهای خدماتی و... فعالیت دارد. این دهکده برای استفاده عموم بوده و به منظور خدمات رسانی بیشتر به مردم در حال توسعه است.