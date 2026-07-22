مسابقات کاپ آزاد قهرمانی کشور دواتلون کراس به میزبانی مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات کاپ آزاد قهرمانی کشور دواتلون کراس به میزبانی استان مرکزی، ورزشکارانی از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، یزد، مرکزی و دیگر استان‌های کشور در مسیری استاندارد و چالش‌برانگیز به رقابت پرداختند و توانمندی‌های خود را در رشته دواتلون کراس به نمایش گذاشتند.

این مسابقات با حضور حججی رئیس فدراسیون ترای‌اتلون جمهوری اسلامی ایران، علی ایرانمنش رئیس هیأت ترای‌اتلون استان مرکزی و ریحانه ربیعی نایب‌رئیس هیأت ترای‌اتلون استان مرکزی برگزار شد.

رقابت‌های کاپ آزاد قهرمانی کشور دواتلون کراس با هدف توسعه این رشته، شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح فنی ورزشکاران در فضایی پرشور و رقابتی برگزار شد و با استقبال مناسب ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش‌های استقامتی همراه بود.

در پایان این مسابقات، نفرات برتر در رده بزرگسالان ،‌مقام اول سپهر یوسفی (زرین‌شهر اصفهان)،مقام دوم علی‌اصغر ترابی، مقام سوم بیژن هادی (اصفهان) معرفی شدند.

در رده نونهالان مقام اول سینا حسینی (چهارمحال و بختیاری)،مقام دوم امیرحسین اسلامی (چهارمحال و بختیاری) و مقام سوم امیرعلی امامی (چهارمحال و بختیاری) معرفی شدند.

همچنین در رده پیشکسوتان مقام اول حامد خادمی (یزد)،‌ مقام دوم محمد پورمقدم (اراک) و در مقام سوم حامد کاظم (اراک) معرفی شدند.