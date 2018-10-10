خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: درگیری های یمن که عربستان از سال ۲۰۱۵ با حملات هوایی وارد آن شد، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان بدترین بحران انسانی در سطح جهان در نظر گرفته شده است، به طوری که ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این کشور نیازمند کمک رسانی هستند.

سازمان های حقوق بشری، عربستان، حامی اصلی عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده اند. برهمین اساس، کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش ۲۸ اگوست (۶ شهریور) اعلام کردند، ائتلاف به سرکردگی عربستان و امارات مرتکب جنایت جنگی شده اند.

در همین رابطه خبرنگار مهر با «عبدالله سلام الحکیمی» دیپلمات مذاکره کننده در وزارت خارجه یمن گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*اخیراً «عبد ربه منصور هادی» به عنوان نماینده خودخوانده یمنی ها در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. تحلیل شما از مواضع وی چیست؟ آیا حقیقتا وی به نمایندگی از مردم یمن در این مجمع سخن گفت؟

منصور هادی نماینده ائتلاف متجاوزان است و حق ندارد به نمایندگی از یمن و مردم یمن سخن بگوید و به دلیل خیانت بزرگش تحت پیگرد برای محاکمه است زمان مشروعیت عبدربه منصور هادی به عنوان رئیس دوران انتقالی برای مدت دو سال در ۲۳ فوریه ۲۰۱۴ میلادی طبق متون و طرح های کشورهای خلیج فارس و سازوکارهای اجرایی آن به پایان رسیده است.

پس از آن نیز وی و دولتش به صورت عمدی استعفا داده و بر اساس توافق صلح دست از اجرای ماموریت هایشان کشیدند و برای همراهی با تجاوز سعودی-اماراتی که مورد حمایت غربی ها و صهیونیست ها بود، از یمن فرار کردند.

مسئولیت منصور هادی منحل شده و به دلیل خیانت بزرگش تحت پیگرد برای محاکمه است. زیرا وی برخلاف احکام قانون اساسی از نظامیان خارجی درخواست کرد به یمن حمله کنند و بدین ترتیب کشور را اشغال کردند. بنابراین منصور هادی نماینده ائتلاف متجاوزان است و حق ندارد به نمایندگی از یمن و مردم یمن سخن بگوید.



*دیدگاه شما در خصوص اقدامات نماینده سازمان ملل برای تحقق صلح در یمن و حل بحران چیست؟ آیا وی به صورت بی طرف فعالیت می کند؟

هر کدام از نمایندگان سازمان ملل در یمن و دیگر کشورها، نمی توانند طبق اراده و میل خود تصمیم بگیرند و تمام ماموریت آنها، گردآوری طرف های مربوطه و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه های آنها و کمک به دستیابی به راهکار مسالمت آمیز است.

بنابراین نماینده سازمان ملل در امور یمن در چارچوب مرسوم خود فعالیت می کند که از سوی کشورهای پنجگانه عضو دائم شورای امنیت به ویژه آمریکا و متحدانش برای او ترسیم می شود. در رابطه با «مارتین گریفیتس» نماینده فعلی سازمان ملل در یمن نیز باید بگویم که نسبت به اسماعیل ولدالشیخ، عاقل تر و برای خود و جایگاهش احترام قائل است. زیرا ولدالشیخ به عنوان نماینده ائتلاف سعودی-اماراتی-غربی فعالیت می کرد.



*اخیرا شاهد بروز اختلافاتی میان سعودی ها و امارات در الحدیده بودیم. علت این اختلافات چیست و آیا امکان محاکمه سران دو کشور به عنوان جنایتکار جنگی وجود دارد؟

اختلافات حقیقی میان سعودی ها و امارات در خصوص نحوه مدیریت تجاوز استعماریشان به یمن وجود ندارد بلکه آنچه رخ داده در حقیقت، اقدامات تاکتیکی برای فریب و گمراه کردن و هدف قرار دادن تمام نیروهای محلی بود که به عنوان مزدور همراه آنها می جنگیدند معتقدم که اختلافات حقیقی میان سعودی ها و امارات در خصوص نحوه مدیریت تجاوز استعماریشان به یمن وجود ندارد بلکه آنچه رخ داده در حقیقت، اقدامات تاکتیکی برای فریب و گمراه کردن و هدف قرار دادن تمام نیروهای محلی بود که به عنوان مزدور همراه آنها می جنگیدند.

برای روشن شدن وضعیت مثالی میزنم؛ هم سعودی ها و هم امارات قصد از بین بردن اخوان المسلمین و التجمع الیمنی للاصلاح را داشتند. زیرا این دو گروه قدرت های اصلی و قوی محلی بودند که همراه متجاوزان می جنگیدند. به همین دلیل امارات مامور مقابله با آنها شد و سعودی ها تلاش کردند در میانه بمانند.

از سوی دیگر در شورای انتقالی جنوب همین وضعیت رخ داد و در هنگام فرارسیدن وقت برای نابودی این شورا، سعودی ها مسئول حمله شدند و امارات حد وسط را نگه داشت. هم امارات و هم سعودی ها به دنبال اراضی یمن هستند و نمی خواهند حتی قدرت سیاسی واقعی که مزدور آنها هم باشد، وجود داشته باشد.

درباره محاکمه سران کشورهای متجاوز به دلیل ارتکاب جنایت های جنگی و ضدانسانی و نقض حقوق بشر نیز باید بگویم که این موضوع ممکن است اما زمان آن به منافع و محاسبات کشورهای امپریالیست و صهیونیستی مربوط است.

زیرا سعودی ها و امارات و بحرین از این کشورها تبعیت می کنند و این کشورها همان کاری را که با صدام حسین انجام دادند و هنگام ارتکاب جنایت از او حمایت و سپس در زمان مناسب صدام حسین را ویران کردند، با این کشورها نیز خواهند کرد.

*نقش صهیونیست ها در حمایت از سعودی ها و ایجاد جنگ اقتصادی علیه یمن را چگونه ارزیابی می کنید؟

روابط کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه سعودی ها، واقعا از قدیم وجود داشته اما به صورت مخفی و بدون اعلام عمومی در جریان بوده است اما اخیرا و در جریان جنگ متجاوزانه و محاصره و تحمیل قحطی بر یمن، پرده از چهره کریه و زشت آن در حال افتادن است.

همزمان نیز مبالغه های غیرمنطقی درباره شیطنت ایران یا بزرگ کردن متوهمانه خطر آن یا آنچه ایران هراسی می نامند را مشاهده می کنیم تا بدین صورت ائتلاف خود را با رژیم صهیونیستی و ورود به مرحله روابط علنی توجیه کنند.

ما در یمن برای چهارمین سال مقاومت می کنیم و موقعیت دفاعی ما از لحاظ تسلیحاتی و سربازگیری و توانمندی جنگی هر روز در حال تقویت و گسترش است. متجاوزان سعودی-اماراتی مورد حمایت آمریکا هرگز نخواهند توانست درگیری نظامی را یکسره کنند. زیرا وضعیت نظامی و اقتصادی آنها نیز به سرعت در حال وخیم شدن است و از سوی دیگر خسارت های انسانی آنها نیز افزایش یافته و دیگر کشورها از ائتلافشان خارج می شوند.

*گزینه های ارتش و کمیته های مردمی یمن برای حمله به مراکز حیاتی کشورهای متجاوز به منظور بازدارندگی از حملات آنها چیست؟

اگر ائتلاف سعودی اماراتی و حامیان امپریالیست و صهیونیستی آن موفق به صلح نشوند و به تجاوز و محاصره و جنایاتشان علیه ملت مظلوم یمن پایان ندهند، ارتش و کمیته های مردمی یمن گزینه های زیادی برای هدف قرار دادن پایتخت ها و شهرهای کشورهای متجاوز و تخریب تاسیسات نفتی و مراکز حیاتی دارند و علاوه بر آن، کاری می کنند که جهان بیدار شده و به بزرگترین فاجعه انسانی در طول تاریخ که به دلیل تجاوز و جنگ و اشغالگری سعودی ها و امارات علیه مردم یمن در جریان است، توجه کنند.

طبق قوانین و منشورهای بین المللی و انسانی و ادیان آسمانی ما یمنی ها چنین حقی داریم و این اقدامات احتمالا طی دو ماه آینده آغاز خواهد شد.