برپایی مسابقه کتابخوانی «ماه بر آب»

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع زندگی یار وفادار امام، حضرت عباس(ع) و بر مبنای محتوای کتاب «ماه در آب» به روایت دکتر محمد رضا سنگری توسط انتشارات مدرسه برگزار خواهد شد.

«ماه در آب» عنوان کتابی است که زندگی حضرت عباس(ع) ساقی شهیدان دشت کربلا در آن روایت می‌شود. نسخه کاغذی این کتاب پیشتر در انتشارات مدرسه به چاپ رسیده و نسخه صوتی آن همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی توسط همین نشر منتشر شده است. همچنین نسخه الکترونیک این کتاب نیز در حال حاضر از طریق سایت این انتشارات قابل دسترسی است.

بنا بر این گزارش؛ علاقه مندان به شرکت در مسابقه می‌توانند کتاب کاغذی ماه در آب را از فروشگاه‌های انتشارات مدرسه و همچنین فروشگاه مجازی آن به آدرس enma.ir تهیه کنند. علاوه بر این نسخه صوتی این کتاب در فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه، اپلیکیشن بوفه و فیدیبو و همچنین اپلیکیشن نوار موجود است.

زمان مسابقه ۱۶ مهرماه تا ۸ آبان ماه ۹۷ است. در پایان مسابقه جوایز نفیسی براساس کسب امتیاز و به قید قرعه به برندگان اهداء می‌شود.