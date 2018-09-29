۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

همکاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در طرح «همتایاران»

اداره مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشجویان علاقه‌مند جهت مشارکت در طرح «همتایاران» دعوت به همکاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، اداره مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران شرایط شرکت در این طرح و شرح وظایف همتایاران را اعلام کرد.

دانشجویان علاقمند باید حداقل دو نیمسال تحصیلی را گذرانده و حداقل یک نیمسال تحصیلی از مدت تحصیل شان باقی مانده باشد.

نداشتن حکم قطعی انضباطی، تاییدیه سلامت روان از اداره مشاوره دانشجویی، تکمیل فرم عضویت و ارسال آن تا ۱۵ مهرماه، عدم سابقه مشروطی یا مردودی در پیشینه تحصیلی از دیگر شرایط ورود به این طرح است.

اداره مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین شرح وظایف همتایاران را اعلام کرده است.

برقراری رابطه مناسب با دانشجویان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره و ارجاع آنها به شعبات اداره مشاوره، کمک به شناسایی دانشجویان در معرض آسیب و آسیب دیده و ارجاع آنها به شعبات اداره مشاوره، مشارکت فعال در ارائه خدمات مشاوره از جمله وظایف همتایاران است.

مشارکت فعال در پایش وضعیت روانشناختی دانشجویان، مشارکت فعال در برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ارائه گزارش ماهانه به اداره مشاوره و همکاری و تعامل مستمر با اداره مشاوره دانشجویی نیز از دیگر وظایف همتایاران است.

