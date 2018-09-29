سرهنگ رضا درستکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای استعلام گوشی‌های سرقتی نیاز به مراجعه به پلیس آگاهی نیست، اظهار داشت: در زمان سرقت موبایل، فرد می‌تواند ردیابی گوشی خود را با وارد کردن اطلاعات و سریال موبایل در سامانه همیاب ۲۴ پیگیری کند.

وی افزود: پس از ثبت‌نام در سایت و وارد کردن اطلاعات موردنظر، فرد مالک باید سیم‌کارت خود را بسوزاند.

ردیابی موبایل گم شده در شبکه مخابراتی به شکل ۲۴ ساعته انجام می‌شود

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان بیان داشت: پس از این ثبت‌نام در سایت دو رویداد انجام می‌شود یکی اینکه با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با شرکت مخابرت ایران ردیابی موبایل در شبکه مخابراتی به شکل ۲۴ ساعته انجام می شود.

وی ادامه داد: همچنین در صورتی که سیم کارت جدید روی گوشی و یا تبلت گم شده قرار بگیرد، یک کد برای سامانه توسط اپراتور صادر کننده سیم کارت فرستاده می شود.

سرهنگ درستکار تاکید کرد: اقدام دیگر این است که موبایل فرد به عنوان یک کالای سرقتی به تمام فروشگاه‌ها و اصناف کل کشور اعلام می‌شود تا از خرید و فروش کالای سرقتی، جلوگیری به عمل آید.

ثبت نام از طریق سایت فرآیند پیگیری کالای گم شده را تسهیل می‌کند

وی با بیان اینکه این فرآیند در ارتباط با دیگر کالاهای دیجیتال دیگر نیز قابل انجام است، ابراز داشت: اگر فرد به پلیس آگاهی مراجعه کند نیز همین فرآیند برای کالای دیجیتال گم شده وی انجام می‌شود و بر این اساس با توجه به ضرورت اقدام به موقع برای پیگیری کالای گم‌شده، ثبت‌نام خود افراد از طریق این سایت روند پیگیری را تسریع می‌کند.