به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود طهماسیان، ظهر شنبه در حاشیه پنجمین همایش نقشهبرداری مغز ایران که در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، اظهارداشت: جدیدترین یافتههای متاآنالیز یا فراتحلیل در حوزههای مختلف اختلالات خواب مثل آپنه و بیخوابی در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اختلالات خواب در سنین کودکی تا بزرگسالی مشاهده میشود که عموما در بزرگسالان بیماریهای لوزه منجر به اختلالات خواب خواهد شد.
طهماسیان با بیان اینکه شروع اختلالات خواب در سنین نوجوانی و جوانی بیشتر مشاهده میشود،گفت: بیشتر بیماریهای خواب مثل آپنه در سن ۳۰ تا ۵۰ سالگی مشاهده میشود.
دبیر علمی پنجمین همایش نقشهبرداری مغز ایران با بیان اینکه بیخوابی عوارض جبران ناپذیری در عملکرد مغز افراد وارد میکند،توضیح داد:تحقیقات نشان داده ۲۴ ساعت بیخوابی میتواند تغییرات خطرناک و غیرقابل بازگشتی در مغز داشته باشد به طوری که سلولهای مغز با بیخوابی بیش از حد از بین خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد:بسیاری از اختلالات باعث بروز بیماریهایی مانند دمانس، آلزایمر و افسردگی میشود. همچنین اختلالات خواب تا ۵ برابر ریسک ابتلا به آلزایمر را بالا میبرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: اختلالات خواب با داروهای موجود درمان پذیر است اما متاسفانه از آنجا که مصرف خودسرانه دارو در کشور ما شیوع بالایی دارد باعث تشدید اختلالات خواب شده است.
طهماسیان افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد افراد جهان علائم اختلالات خواب را دارند و ۱۰ درصد با مشکلات بیخوابی دست و پنجه نرم میکنند.
وی در پایان گفت: کلینیکهای خواب نقش بسزایی در تشخیص بیماریهای اختلالات خواب دارند اما باید توسعه بیشتری در این زمینه انجام گیرد.
