به گزارش خبرگزاری مهر، «ژنگ شیائوکی» از مقامات بلندپایه اطلاعاتی ارتش چین، در مصاحبه با «شینهوا» از قصد پکن برای ایجاد نیروی ویژه ضد تروریسم خبر داد که توانایی عملیات‌های فراسرزمینی را نیز داشته باشد.

اگرچه چین پیشتر در سال ۲۰۱۵ میلادی، با به‌روزرسانی قانون مبارزه با تروریسم، مقدمات ایجاد چنین نیروی نظامی را آماده کرده بود، کارشناسان باتوجه به چالش‌های دیپلماتیک پکن، مسئله را جدی تلقی نکردند.

اما اکنون چین می‌گوید نه‌تنها با خطر افراط‌ گرایی در بخش‌هایی از کشور مثل استان سینکیانگ مواجه است؛ بلکه بیم آن می‌رود که بسیاری از افراط‌ گرایانی که با سفر به خاورمیانه به داعش پیوسته‌اند؛ قصد بازگشت به خانه را داشته باشند.

به گفته شیائوکی، این نیروی ویژه باید توانایی دفاع از منافع ملی- راهبردی چین در هر جایی از دنیا را داشته باشد.

این درحالی است که چین همواره از عدم تمایل برای مداخله در امور دیگر کشورها سخن گفته و تنها عضو دائم شورای امنیت است که دست به اقدام نظامی در سوریه نزد.

پکن هنوز درباره اینکه عملکرد این نیروی ویژه فراسرزمینی به چه صورت خواهد بود، توضیحی نداده است.