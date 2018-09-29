هادی سبزواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی اظهار داشت: جمعه ۱۳ مهرماه همزمان با روز نیروی انتظامی همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با عنوان «عاشوراییان» در همدان برگزار میشود.
وی افزود: همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی عاشوراییان همدان به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما و برنامه صبح و نشاط پخش پخش خواهد شد.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استانهمدان با دعوت از خانوادههای همدانی برای شرکت در این برنامه گفت: انتظار داریم مردم ورزش دوست همدان با حضور در مکانهای پیشبینیشده ثبتنام در سطح شهر، اماکن ورزشی و نیز استادیوم شهدای قدس نسبت به نامنویسی خانوادههای خود اقدام کنند.
سبزواری عنوان کرد: در این همایش صدها جوایز ارزنده به قید قرعه به شرکتکنندگان اهدا خواهد شد.
وی بابیان اینکه حمایت مسئولان استان همدان زمینهساز برگزاری همایشهای بزرگ خواهد بود، بیان کرد: از فرماندهی انتظامی، مدیرکل ورزش و جوانان و سایر مسئولان استانهمدان که در برگزاری همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی عاشوراییان تلاش داشتهاند؛ قدردانی میکنیم.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استانهمدان عنوان کرد: هرساله هیئت ورزشهای همگانی استانهمدان به مناسبتهای مختلف همایش پیادهروی را در سطح استانهمدان و در شهرستانهای مختلف برگزار میکند.
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