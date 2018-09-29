زمان و مکان دو دیدار تیم فوتبال امید ایران با عراق مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار سرمربی تیم فوتبال امید پس از بازی های آسیایی جاکارتا اعلام کرده بود که مایل است شاگردانش پیش از آغاز بازی های مقدماتی المپیک چند مسابقه بین المللی با حریفان قدرتمند را در برنامه داشته باشند.

بر همین اساس برنامه ریزی و مکاتبات لازم با کشورهای منطقه صورت گرفته و در نخستین گام تیم فوتبال امید ایران در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان عراق خواهد بود.

گفته می شود طبق توافقات صورت گرفته تیم المپیک عراق برای انجام دو مسابقه تدارکاتی وارد ایران خواهد شد و به فاصله ۳ روز ، دو بار برابر شاگردان کرانچار به میدان می رود.

احتمالا تاریخ اولین مسابقه روز بیستم مهرماه خواهد بود و تیم کرانچار نخستین آزمون خودش را مقابل یکی از تیم های قدرتمند این رده سنی در اسیا تجربه می کند.