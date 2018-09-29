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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

در معاملات بازار آزاد؛

سکه طرح جدید ۵۱ هزار تومان گران شد/نرخ: ۵ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان

سکه طرح جدید ۵۱ هزار تومان گران شد/نرخ: ۵ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۱ هزار تومان افزایش، به ۵ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه- هفتم مهرماه) بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، با افزایش ۵۱ هزار تومانی، به ۵ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان معامله شد، این در حالی است که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۵۰ هزار تومان کاهش، به ارزش ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان داد و ستد شد.

امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی، با ۱۴۰ هزار تومان رشد نسبت به پنجشنبه گذشته ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افت یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۱۰ هزار تومان کاهش در مدت مشابه ۶۹۲ هزار تومان معامله شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش ۴۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.

کد مطلب 4415775

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