به گزارش خبرگزاری مهر، رسول سرائیان در نشست عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده (دیتاسنتر) و ارائه خدمات ابری در قطبهای مراکز داده گفت: ایجاد بازار بینالمللی و جذابیت از منظر اقتصادی و کیفیت در ارائه خدمات در مقایسه با نمونه خارجی، از مهمترین نتایج مورد انتظار در این پروژه است.
وی با اشاره به اسناد بالادستی ایجاد قطب دیتاسنتر ادامه داد: یکی از پروژههای مهم تعریفشده در دولت دوازدهم، ایجاد قطبهای مراکز داده (دیتاسنتر) است و این پروژه در راستای اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و تکالیف برنامه ششم توسعه در خصوص ۱۰ برابر کردن محتوای بومی و نیز ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات کشور و همچنین کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی در دستور کار قرارگرفته است .
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی در پروژه ایجاد قطب مراکز داده که اولین آن در منطقه آزاد اقتصادی پیام انجام خواهد شد، گفت : سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد و دولت نقش مداخلهگری برعهده ندارد. بلکه بهعنوان تسهیلگر و مشوق برای ایجاد تمایل برای سرمایهگذاری در این حوزه کسبوکار، در کنار بخش خصوصی حضور خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل جلسات منظم با حضور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این زمینه خبر داد و گفت : ما به دنبال آن هستیم که از منظر کیفیت ارائه خدمات و قیمت تمامشده محصول در مقایسه با نمونه خارجی آن، بسیار موفق باشیم؛ بهگونهای که استفادهکنندگان با طیب خاطر چه از نظر کیفیت، قیمت و امنیت از مراکز داده داخلی استفاده کنند.
سرائیان کاهش ریسک و هزینه سرمایهگذاری در صنعت مراکز داده و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات و محتوای داخلی و خارجی مورداستفاده ایرانیان و کشورهای منطقه در داخل کشور را از اهداف ایجاد قطبهای مراکز داده در کشور عنوان کرد.
وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که یک بازار بینالمللی با توجه به ویژگیهای منطقه ویژه اقتصادی وزارت ارتباطات و فرودگاه پیام برای هاستینگ بینالمللی ایجاد کنیم و ما سطح مداخله دولت را به حداقل رساندهایم ودرجایی که نیاز باشد بهعنوان مشوق حضور خواهیم یافت.
نظر شما