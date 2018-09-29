۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۰

۶۵ هزار سالمند در خراسان شمالی وجود دارد

بجنورد- مسئول برنامه سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از وجود ۶۵ هزار سالمند در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محدثه معصومی اظهار کرد: این تعداد معادل ۱۰ درصد کل جمعیت استان را شامل می شود.

وی افزود: جمعیت کل استان ۷۲۳ هزار و ۹۴۱ نفر است که از این تعداد ۶۵ هزار و ۶۸۵نفر حدود ۹.۵۷ درصد جمعیت سالمند است.

معصومی سالخوردگی جمعیت را یک موفقیت بهداشتی عنوان و بیان کرد: سالمندان ذخایر با ارزشی هستند که باید اقدامات لازم برای حفظ و بهبود سلامتی آن ها و برخورداری بهینه از خردمندی و کاردانی آنان در خانواده و جامعه به عمل آید.

وی با بیان اینکه امسال شعار هفته سالمند از هفتم تا سیزدهم مهرماه به «تحکیم حقوق سالمندان» نامگذاری شده است، افزود: برگزاری برنامه آموزشی آلزایمر در کانون بازنشستگان مهر، برگزاری جلسه آموزش مراقبین سلامت در رابطه با بیماری های سالمندان، اهدای جوایز به بهورزان موفق در شناسایی سالمندان و امضاء تفاهم نامه با کمیته امداد جهت شناسایی سالمندان نیازمند از جمله برنامه های هفته سالمند در استان است.

