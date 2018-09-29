۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۸

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج:

یک ایستگاه آتش‌نشانی مخصوص زنان در کرج وجود دارد

کرج - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از وجود یک ایستگاه آتش‌نشانی مخصوص زنان در کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یساولی عصر شنبه در آئین تکریم از آتش‌نشانان کرجی که در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار کرد: هفتم‌ مهرماه روز غیور مردان و آتش‌نشانان ایثارگر است که از جان و سلامتی خود که شیرین‌ترین نعمت خداوند است برای نجات جان مردم می‌گذرند.

وی ادامه داد: وظیفه آتش‌نشانان رسالتی خطیر و ارزشمند است و نام‌گذاری هفتم مهرماه به نام روز آتش‌نشان به سال ۵۹ بازمی‌گردد که در آن روزها به دلیل بمباران‌ها پالایشگاه آبادان دچار حریق شد و آتش‌نشان‌های زیادی برای اطفای آن حریق گسترده به آن محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بابیان اینکه امید است روزهای بی حادثه‌ای در انتظار مردم کشورمان باشد، گفت: سازمان آتش‌نشانی شهر کرج  ۴۶۵ نیروی عملیاتی در ۲۶ ایستگاه دارد که به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند.

یساولی در ادامه بیان کرد: یک ایستگاه هم مختص بانوان داریم که در سراسر ایران تنها سازمان آتش‌نشان کرج چنین ایستگاهی دارد و در آن ۱۶ نفر در شیفت‌های تعریف‌شده کاری به انجام‌وظیفه می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه اطفای حریق و نجات جان شهروندان وظیفه‌ای خطیر بوده که بر دوش آتش‌نشان نهاده شده است، عنوان کرد: آتش‌نشانان برای نجات مردم جانشان را به خطر می‌اندازند و ازخودگذشتگی، ایثار و عشق برای آتش‌نشان بودن لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از ۱۵ نیروی سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرج تجلیل شد.

