به گزارش خبرنگار مهر، محمد یساولی عصر شنبه در آئین تکریم از آتشنشانان کرجی که در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار کرد: هفتم مهرماه روز غیور مردان و آتشنشانان ایثارگر است که از جان و سلامتی خود که شیرینترین نعمت خداوند است برای نجات جان مردم میگذرند.
وی ادامه داد: وظیفه آتشنشانان رسالتی خطیر و ارزشمند است و نامگذاری هفتم مهرماه به نام روز آتشنشان به سال ۵۹ بازمیگردد که در آن روزها به دلیل بمبارانها پالایشگاه آبادان دچار حریق شد و آتشنشانهای زیادی برای اطفای آن حریق گسترده به آن محل اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بابیان اینکه امید است روزهای بی حادثهای در انتظار مردم کشورمان باشد، گفت: سازمان آتشنشانی شهر کرج ۴۶۵ نیروی عملیاتی در ۲۶ ایستگاه دارد که بهصورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
یساولی در ادامه بیان کرد: یک ایستگاه هم مختص بانوان داریم که در سراسر ایران تنها سازمان آتشنشان کرج چنین ایستگاهی دارد و در آن ۱۶ نفر در شیفتهای تعریفشده کاری به انجاموظیفه میپردازند.
وی با اشاره به اینکه اطفای حریق و نجات جان شهروندان وظیفهای خطیر بوده که بر دوش آتشنشان نهاده شده است، عنوان کرد: آتشنشانان برای نجات مردم جانشان را به خطر میاندازند و ازخودگذشتگی، ایثار و عشق برای آتشنشان بودن لازم است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از ۱۵ نیروی سازمان آتشنشانی شهرداری کرج تجلیل شد.
