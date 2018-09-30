محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی ۲۲۰ عنوان شغلی جدید در بخش خدمات در استان زنجان خبر داد و گفت: باید سهم اشتغال در بخش خدمات بیشتر شود.

وی به نرخ بیکاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان زنجان طی سه ماهه جاری ۸.۲ درصد بوده است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به نرخ اشتغال در بخش کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: ۳۲.۴ شاغلین در بخش کشاورزی۳۲.۳درصد در بخش صنعت و ۳۵.۳ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند.

یوسفی تأکید کرد: یکی از خلاءهایی که در بخش اشتغال استان زنجان وجود دارد بخش خدمات است و با استفاده از برنامه‌ریزی درست می‌توانیم انقلابی را در بخش خدمات ایجاد کنیم.

وی ابراز کرد: ارائه آموزش در تمام بخش‌ها ضروری است و توسعه اشتغال در بخش خدمات نیازمند آموزش در فضای کسب‌وکار است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه مشاغل بخش خدمات در استان زنجان ضروری است و در سال جاری بر توسعه مشاغل در بخش خدمات برنامه‌ریزی و مدیریت لازم در دستور کار است.

یوسفی تصریح کرد: اگر به بخش خدمات در استان زنجان توجه شود شاهد تحول بزرگی در استان خواهیم بود.