رونمایی از پوستر «پاسیو» در آستانه اکران فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم «پاسیو» اولین ساخته بلند مریم بحرالعلومی که سیمرغ بهترین کارگردانی را از بخش جلوه‌گاه شرق سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به دست آورد، از چهارشنبه ١٨ مهر ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می‌شود و در آستانه اکران پوستر رسمی این فیلم با طراحی علی فرآورده رونمایی شده است.

در خلاصه داستان «پاسیو» آمده است: گاهی شهر با تمام بزرگی‌اش برای بعضی آدم‌ها همقواره‌ یک پاسیو، کوچک می‌شود!

بهناز جعفری، محدثه حیرت، کریم امینی، یاسمن ترابی، حسین ملکی، بهروز قادری، سحر غمخوار، محمدرسول صفری و بابک انصاری، پوریا پورسرخ و شقایق فراهانی در «پاسیو» ایفای نقش کرده‌اند.

از دیگر عوامل این پروژه عبارتند از کارگردان: مریم بحرالعلومی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، مدیر صدابرداری: علی کیان ارثی، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه: عباس حاجی درویش، طراح لباس: فرحناز نادری، تدوین: سینا گنجوی، طراح صدا: ایرج شهزادی، فیلمنامه: حامد قاسمی و مریم بحرالعلومی، موسیقی: بامداد بیات، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی نیا، برنامه ریز: مجید مافی، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، عکاس: حسن هندی، تصویربردار پشت صحنه: علی یعقوبی، مدیر تدارکات: سعید میرزایی، مدیرتولید: روح اله مهاجری، پخش‌کننده بین‌المللی: کمپانی الی ایمیج، سرمایه گذار و مجری طرح: مریم بحرالعلومی، تهیه‌کننده: امیر سیدزاده.