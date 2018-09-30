مجلس دومین کارت زرد وزیر علوم را هم صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر از منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد دلایل گسترش بی‌رویه دانشگاه ها و نابسامانی در این حوزه، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از پاسخ های وزیر علوم، نمایندگان با ۵۸ رأی موافق، ۱۳۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس از پاسخ های وزیر قانع نشدند و دومین کارت زرد وزیر علوم در جلسه امروز صادر شد.

نخستین کارت زرد غلامی هم ساعتی قبل و بعد از قانع نشدن مجلس از پاسخ های وی به سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه صادر شده بود.