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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

پس از کارت زرد اول؛

مجلس دومین کارت زرد وزیر علوم را هم صادر کرد

مجلس دومین کارت زرد وزیر علوم را هم صادر کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر علوم در مورد علل گسترش بی رویه دانشگاهها قانع نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر از منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد دلایل گسترش بی‌رویه دانشگاه ها و نابسامانی در این حوزه، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از پاسخ های وزیر علوم، نمایندگان با ۵۸ رأی موافق، ۱۳۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس از پاسخ های وزیر قانع نشدند و دومین کارت زرد وزیر علوم در جلسه امروز صادر شد.

نخستین کارت زرد غلامی هم ساعتی قبل و بعد از قانع نشدن مجلس از پاسخ های وی به سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه صادر شده بود.

کد مطلب 4416565

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