به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، مجله ادبی خود را با نام «الف‌یا» که کمی بیش از دو سال از فعالیت آن و افتتاحش می‌گذشت را تعطیل کرد.

الف‌یا که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ با حضور معاون وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد، در دوره نخست خود با سردبیری ابراهیم اکبری دیزگاه به فعالیت پرداخت و در ادامه مسعود دیانی عهده‌دار سردبیری آن شد و پس از آن میثم امیری به این سمت گمارده شد.

این مجله اینترنتی در متنی که در همین زمینه منتشر کرده است، درباره این تعطیلی عنوان داشته است: به انگیزه گشایشی تازه در فضای مجازی، این مجله ادبی در شکل سابق به کار خود پایان می‌دهد و به زودی حیاتی دوباره می‌یابد. نوید می‌دهیم در مراسم اختتامیه جایزه ادبی جلال در دوره یازدهم، جایگزین مجله ادبی الفیا معرفی خواهد شد. این جایگزین تازه متناسب است با حضور مؤثر بنیاد در فضای مجازی.

در همین زمینه میثم امیری سردبیر این نشریه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اتفاق عنوان کرد: در سازوکار حضور تازه ما در فضای مجازی اداره نشریه ادبی به این شکل ممکن نبود کما اینکه این دست از نشریات بسیار موجود هستند. تصمیم ما بر این شد که در حیطه فضای مجازی قدم به حوزه‌هایی بگذاریم که کمتر در آن کار شده است و نیاز به وردو به آن احساس می‌شود.

وی افزود: ما با حفظ نشانی اینترنتی الف‌یا وارد این فعالیت تازه خواهیم شد ولی شکل کار ما و اتفاقی که با آن در فضای مجازی رخ خواهد داد متفاوت خواهد بود.

امیری در پاسخ به انتقاداتی درباره خارج از دسترس شدن مطالب آرشیو این مجله نیز گفت: ما قطعا از مطالب فعلی و قبلی این نشریه استفاده خواهیم کرد و جایی با عنوان سایت قدیم و بایگانی برای دسترسی به آنها قرار خواهیم داد. منتهی آدرس نشریه با بخش وب سایت اتفاق تازه تنظیم خواهد شد. من این اطمینان را می‌دهم که مطالب قبلی سایت در این اتفاق تازه باز هم در دسترس خواهد بود