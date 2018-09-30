موسسات قرآنی باید خودکفا باشند/ لازمه توسعه فرهنگ قرآنی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست علمی تخصصی با موضوع «بازخوانی نقش مدیران قرآنی در توسعه فعالیت های قرآنی کشور و پیشنهاد الگوی رشد و توانمندسازی آن ها» به میزبانی دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با حضور مسئولین قرآنی کشور برگزار شد.

قاری یا حافظ بودن مبنای انتصاب مدیران قرآنی نیست

در این جلسه حسین اسدی مشاور رئیس جامعه المصطفی العالمیه (ص) با اشاره به خواستگاه قرآنی انقلاب اسلامی افزود: یکی از لوازم توسعه فرهنگ قرآنی در کشور منابع انسانی برخوردار از دانش مدیریتی، آرمان خواه و تحول گرا است.

وی ادامه داد: از بایسته های مهارتی مدیران قرآنی ، آشنایی با اصول مدیریتی است و الزاما قاری یا حافظ قرآن بودن مبنای دقیقی برای انتصاب مدیران قرآنی نمی باشد و در مجموعه ی توسعه قرآنی کشور گام مهمی در این زمینه (هم در حوزه و هم در دانشگاه) برداشته نشده است.

وی با عنوان مثالی در این حوزه اظهار داشت: در حال حاضر رشته و گرایش دانشگاهی به منظور تربیت مدیران مؤسسات و مجامع قرآنی نداریم.

اسدی یکی از ضعف ها را کمبود زیرساخت ها و قوانین انگیزشی مناسب برای مدیران قرآنی برمی شمرد و تصریح کرد: باید نهادهایی که مسئولیت تقنین و سیاستگذاری را برعهده دارند، زیرساخت ها و قوانین انگیزشی لحاظ نمایند. در واقع باید حوزه های علمیه و نهادهای قرآنی مردمی هر یک سهم خود را در توانمندسازی مدیران دارالقرآن ها و مؤسسات قرآنی ایفا کنند و سهم اصلی بودجه قرآنی کشور در حوزه آموزش، باید به این امر اختصاص یابد.

مشاور رئیس جامعه المصطفی العالمیه (ص) سپس فهرستی جامع از ویژگی های مدیران قرآنی طراز انقلاب اسلامی ارائه نمود و به ارائه گزارش و تجربه برگزاری دوره های مهارت افزایی مدیران مؤسسات قرآنیِ برگزار شده توسط جامعه المصطفی العالمیه پرداخت که در سطوح مختلف، به صورت دوره های فشرده ۴۰ ساعته مدیریت بر سازمان های کوچک فرهنگی تعریف شده است.

موسسات قرآنی باید خودکفا باشند

همچنین حجت الإسلام سید مصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ضمن تشریح وضعیت مدیریت قرآنی در کشورگفت: با توجه به تعداد بسیار بالای مؤسسات قرآنی مستقل که قریب به ۵۰۰۰ مؤسسه می باشد و مجموعه های قرآنی متعددی که ذیل سایر ارگان ها (مثلا در آموزش و پرورش و حتی وزارت نفت و وزارت ورزش و جوانان) در سطح کشور در حال فعالیت هستند، مجموعه های قرآنی کشور در حدود ۲۰ إلی ۳۰ هزار مجموعه است.

حسینی به بیان مباحثی پیرامون آسیب شاسی و تبیین علتِ کم اثر بودن فعالیت ها ی این مجموعه ها پرداخت و اظهارداشت: یکی از مهم ترین نیازهای مجموعه های قرآنی کشور استقلال و خودکفایی مالی مؤسسات است که مصداق بارز فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله) در زمینه اقتصاد فرهنگ می باشد.

حسینی با ابراز این نکته که از آفات جا به جایی و انتقال مدیران قوی قرآنی به منظور تصدی پست های اجرایی و ستادی است ادامه داد:امیدواریم در زمینه تبیین ویژگی های مدیران قرآنی شایسته، پژوهش های میان رشته ای صورت گرفته را، در فضای قرآنی نیز بومی سازی نمود.

یکی از دیگر از مدیران حاضر در این جلسه حسین بهبودی مدیرکل امور استان ها و مؤسسات قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم بود که با بیان مباحث مرتبط با رشد و توانمندسازی مدیران دارالقرآن ها و مؤسسات قرآنی گفت: رشد و توانمندسازی مدیران دارالقرآن ها و مؤسسات قرآنی از موضوعات بدیع و مهمی است که باید با جدیت و اهتمام دنبال شود.

بهبودی با تاکید بر بومی سازی مبانی مدیریتی افزود: نوع نگاه حال حاضر به مدیریت مدلِ غرب مآبانه است که باید بومی سازی شده و بر اساس مبانی و اصول مدیریتِ فضای قرآنی کشور،قرار بگیرد.

مدیرکل امور استان ها و مؤسسات قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم با تاکید بر بهره گیری معارف قرآنی و معیارهای دینی ادامه داد: شرایط مدیریت قرآنی کشور در حوزه مؤسسات قرآنی با توجه به خروجی ها زیاد جالب نیست . سازمان دارالقرآن الکریم بیش از سی دوره آموزشی در حوزه توانمندسازی و ارتقای مدیران مؤسسات قرآنی که با طرح دوره و سرفصل معین، مبتنی بر نیازها و مسائل، با تدوین محتوای کاربردی در قالب مجموعه کتاب ۳جلدی، در سطوح مختلف برای مدیران مؤسسات قرآنی برگزار نموده است.

محمد قاسمی شوب دبیرعلمی این نشستِ تخصصی هدف از این پنل تخصصی را فراهم نمون زمینه های رشد و توانمندسازی مدیران دارالقرآن ها و مؤسسات قرآنی کشور مطرح کرده و سیر کلی بحث را در سه حوزه ی آسیب شناسی مدیریت دارالقرآن ها و مؤسسات قرآنی کشور، ارائه سیمای مدیران قرآنی طراز انقلاب اسلامی و مهم ترین ویژگی ها و شاخصه ها؛ ارائه الگوی رشد و توانمندسازی مدیران دارالقرآن ها و مؤسسات قرآنی و بررسی تحلیلی- انتقادی و تجربه دوره های آموزشی برگزارشده جهت اعتلای مدیران توسط ارگان های مختلف تبیین نمود.

محمود حاجیلویی مدیر مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به اهمیت بازآرایی و تقویت ظرفیت های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در کشور، به تبیین و بررسی وضعیت مدیریت دارالقرآن ها و مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: محیط آکادمیکِ اندیشه کده ها و پژوهشکده را بستری مناسب جهت تعاطی اندیشه ها و تضارب آراء به منظور ارائه راهبردها و طراحی دوره های تخصصی جهت ارتقای دانش و مهارت مدیران دارالقرآن ها و مؤسسات قرآنی است و دانشگاه جامع امام حسین(ع) بر این مهم، ضمن استفاده از تجربیاتِ مجموعه های مربوطه، باید اهتمام ورزد.