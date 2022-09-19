کتاب آیات الامام الحسین (ع) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب آیات الامام الحسین (ع) به تازگی توسط مرکز نشر دارالقرآن الکریم در عتبه حسینی منتشر شده است.

این کتاب نوشته دکتر سیدمرتضی جمال الدین است و شامل ۲۰ قسمت تفسیری از آیاتی می‌شود که درباره امام حسین (ع) نازل شده است.

سیدمرتضی جمال‌الدین، معاون رئیس اداره دارالقرآن الکریم گفت: در این کتاب تفسیر آیات نازل شده درباره امام حسین (ع) مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده سیره امام قبل از تولد تا بعد از شهادت پوشش داده شود.

وی افزود: در حالی که ایشان امام و پیشوای ماست، وظیفه ما این است که او را با معارف قرآنی بشناسیم و یکی از مهم‌ترین شروط زیارت یعنی «شناخت حقیقی امام» را محقق کنیم. یکی از سطوح معارف حسینی، شناخت آیات مرتبط با ایشان بر اساس معارف قرآنی است.

مرتضی جمال‌الدین تأکید کرد: این تحقیق به دانشجویان علوم قرآنی، خطیبان و شاعران کمک می‌کند تا اشعار خود را سامان داده و در آن‌ها معارف قرآنی حسینی را بگنجانند.