یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در استان ۷۴ پروژه مرمتی، احیا و زیرساختهای گردشگری به صورت کارگاهی فعال است، افزود: برخی در قالب مطالعات طراحی و مرمت بوده و برخی دیگر نیز در مرحله اجرا قرار دارد که از این حیث جزو پرکارترین سالها است که در این زمینه کار انجام میشود.
وی ادامه داد: آن چیزی که در حوزه مرمت آثار تاریخی مطرح است، این است که احیای بناها در اولویت اصلی ما قرار دارد تا بتوانیم بناهایی را که به عنوان شناسنامه تاریخ هر منطقه و شناسنامه تاریخی هر شهر بهشمار میآید، به واسطه حفظ هویت تاریخی مناطق در اولویت کاری ما برای مرمت و احیا قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان گفت: در بافت تاریخی زنجان به واسطه آسیبهای تاریخی که در گذر زمان به شهر وارد شده است، خانههای اندکی در حوزه خانههای تاریخی که برای احیا باید بر روی آنها کار میشد، داشتیم.
رحمتی با بیان اینکه حدودا در سطح شهر زنجان ۲۶ خانه و بنایی که در دست بخش خصوصی است، شناسایی شده است که قابلیت احیا و مرمت را با کاربری جدید دارد، افزود: این تعداد خانه و بنای تاریخی جدا از مجموعه بازار است که بافت بازار به عنوان یک شاکله پیوسته بههم حساب میشود. این تعداد خانه بیشتر در بافت قدیمی و تاریخی شهر واقع شده است.
وی ادامه داد: بیشترین عمق تاریخی که از لحاظ بناهای پابرجا در داخل شهر داریم مربوط به دوره صفویه است، البته ما در بناهایی در ساخت و سازها و در خاکبرداریهایی که به صورت غیرحرفهای برای ساخت و ساز انجام شده، آثاری از شهر از جمله مجموعه سفالینهها و ... به دست آمده که نشان از رونق بسیار بالای این شهر در دوره سلجوقی است.
آثار تحتالارضی زیادی را از دورههای مختلف تاریخی در شهر زنجان داریم
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان گفت: ولی آسیبهای تاریخی که به این شهر وارد شده، بنای پابرجای دورههای قبل آن را نداریم ولی آثار تحتالارضی زیادی را از دورههای مختلف تاریخی در شهر زنجان داریم.
رحمتی گفت: سرای ذبیحیان، سرای ناصری، خانه خدیوی، خانه حکیمیان، مسافرخانه اسلامی و ... جزو کارهای در دست اجرا بوده و در زمره پروژههای فعال این ادارهکل در حوزه مرمت بهشمار میرود.
وی همچنین در خصوص خانههای تاریخی، گفت: در خصوص خانههای تاریخی بیشتر سیاستمان استفاده از پتانسیل بخش خصوصی برای احیای کاربریهای ویژه است. بهعنوان مثال، مجموعه اقامتی ددمان با صد درصد سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانکی مورد حمایت ما به عنوان یک مرکز اقامتی ـ گردشگری کار را شروع کرده و در هفته گردشگری شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشکری استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر حداقل پنج مورد مذاکره برای بحث تبدیل خانههای در دست اقدام داریم، افزود: در حال حاضر پنج مورد مذاکره برای تبدیل این خانهها به کاربری اقامتی و پذیرایی انجام دادهایم تا بتوان از پتانسیل خانههای بومگردی برای افزایش شاخصهای اقامت در شهر و نیز احیای بافت قدیمی و تاریخی شهر استفاده کرد.
رحمتی افزود: اکثریت این بناها قابلیت تبدیل شدن به خانههای بومگردی را دارد. یکی از سیاستهای شناسایی ما توزیع تقویت جاذبهها که به صورت همگن در سطح شهر توزیع شده است تا بتوانیم با مرمت و احیای این بناها توزیع جاذبههای گردشگری را داشته باشیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه توزیع جاذبههای گردشگری، توزیع سفر در سطح شهر را به همراه خواهد داشت، گفت: مجموعه خانه معینیها هم در مجموع پنج خانه است که با سرمایهگذاری صد درصدی بخش خصوصی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی در دست مرمت و بازسازی است.
رحمتی خاطرنشان کرد: برای خانه خدیوی هم تفاهمنامهای را با مالکین منعقد کردهایم که به مدت پنج سال در اختیار گرفته و اقدامات اولیه را در این زمینه شروع کردهایم.
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