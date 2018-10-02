۱۷۰۰ فضای آموزشی ورزشی و پرورشی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم افتتاح همزمان و متمرکز ۱۷۰۰ فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی با ارتباط ویدئو کنفرانسی با استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مدرسه فرزانه ۳ تهران برگزار شد.

از ١٧٠٠پروژه ای که امروز افتتاح رسمی شد، ١٥٠٩ فضای آموزشی، ٨٣ فضای ورزشی (سالن ورزشی و استخر)، ١٠٨ فضای فرهنگی و ۸۰۰۰ کلاس درس به بهره برداری رسید که مجموعا حدود یک میلیون مترمربع زیر بنا دارد. کل اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها ١٤٥٠میلیارد تومان اعلام شد.

داوود فرزانه خیر مدرسه ساز در این مراسم گفت: مدرسه ای که امروز افتتاح می شود فرزانه ۳ است و دو مدرسه قبلی توسط پدرم ساخته شد. قبل از فوت پدرم صحبت های ساخت اینحا مطرح بود. صحبت های پدر همیشه این بود که هر مدرسه ای که می سازیم بهتر از مدرسه قبلی باشد. ما هم سعی کردیم این مدرسه نمونه ای باشد.

وی ادامه داد: من همیشه تاکید دارم که مدرسه به گونه ای ساخته شود که تا ۲۰۰ سال نیاز به تعمیر اساسی نداشته باشد و برای بچه ها محیطی لدت بخش باشد و از آمدن به مدرسه لذت ببرند.

این خیر مدرسه ساز بیان کرد: مدرسه سازی یک عشق است و وقتی در یکنفر ایجاد شود جدا شدن از آن سخت باشد. کسانی که وارد این کار می شوند تمام تلاششان این است هر خدمتی می توانند انجام دهند. ایرانیها حس نوعدوستی دارند. اتفاقی که در کرمانشاه افتاد دردناک بود اما همه ایرانی ها کمک کردند.

فرزانه گفت: در اتفاق کرمانشاه یک فرد غیر ایرانی در امر مدرسه سازی ورود کرده بود و او سفیر سوئیس بود که برای ما خیلی ارزشمند بود.

محمد رضا حافظی رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نیز در این مراسم گفت: دین اسلام فرمود که فضیلت دانش بالاتر از هر عبادتی است. لذا خیرین ما در این مراسم قدم گذاشته اند. اولین خیر ما امام خمینی (ره) بودند.

وی ادامه داد: در حال حاضر خیرین مدرسه ساز ما در داخل کشور ۶۵۰ هزار نفر و هزار نفر در خارج از کشور است.

حافظی بیان کرد: این سرمایه گذاری نتیجه اش تربیت دانشمندانی است که بسترهای توسعه پایدار را به وجود می آورند. در حال حاضر در شرایط تحریم ۵۰ درصد مدارس ساخته شده در کشور خیر ساز است و این جواب محکمی است به کسانی چون ترامپ که با تحریم می خواستند ما را زمین گیر کنند.

مهراله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در این مراسم اظهار کرد: در سیر تاریخی جامعه موضوع تعلیم و تعلم در فرهنگ دینی و آموزش و پرورش در فرهنگ ملی ما جایگاه ویژه و ممتازی دارد.

وی ادامه داد: امروزه تقریباً تمام کسانی که به دنبال توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می‌کنند و رویکردهای برآمده از عصر جدید ارتباطات و فناوری ها در تعلیم و تربیت، موجب حرکت تدریجی در باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت شده‌ است؛ علم، تدریس، معلم، شاگرد، محتوای درسی و مدرسه در حال احراز تعاریف جدید هستند.

رخشانی‌مهر با بیان اینکه تحول شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور در حدود یک قرن پیش منجر به تلاش‌هایی برای نیل به ره‌آوردهای دنیای مدرن و جستجوی هویتی جدید شد، گفت: این تغییر با تحول در شیوه مدرسه سازی و پذیرش الگوی مدارس جدید همراه بوده است که اولین نمونه‌های این الگو در دارالفنون مشاهده می شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا به منظور احداث، توسعه، ترمیم و نوسازی ساختمان‌های مدارس و تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز آنها و تعیین معیارها و استانداردهای مطلوب برای تجهیزات مدارس، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تاسیس شد.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش و تربیت نیروهای متعهد و انقلابی، نقطه کانونی فعالیت‌های فرهنگی به شمار می‌رفت؛ گذر از نظام آموزشی رژیم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی فقط در سایه ایجاد تحول در طرز تفکر و نگرش عوامل انسانی و دستگاههای اجرایی وزارت اموزش و پرورش ممکن و عملی بود.

وی ادامه داد: در فاصله سالهای ۵۸ تا ۶۰ شهید رجایی با توجه به زمینه های ذهنی و تجربه های عملی که در طول سالیان دراز در عرصه تعلیم و تربیت داشت ، وارد فعالیت‌های مختلف آموزش و پرورش شد و طرح های عمرانی فراوانی در آن دوران ایجاد شد که به طرح شهید رجایی معروف شد.

رخشانی مهر با بیان اینکه در سال ۷۷ جهاد مقدس مدرسه سازی در قالب حضور پربرکت خیرین مدرسه ساز شتاب و سرعت ستودنی و مثال زدنی گرفت و حتی گوی سبقت را از دولت نهم ربود، اظهار کرد: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی برنامه چهارم مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و همچنین هویت بخشی به معماری و مقاوم سازی ساختمان ها، طرح تخریب و بازسازی هزاران مدرسه بدون استحکام و خطرآفرین را آغاز کرد که این اقدام با اثرات و دستاوردهای خوبی همراه شد به گونه ای که در بسیاری حوادث طبیعی از جمله زلزله های مختلف، مدارس ایمن‌سازی شده و جدیدالاحداث تنها ساختمان های سالم و پایدار آن مناطق بودند که زلزله اخیر کرمانشاه گواه این ادعاست.