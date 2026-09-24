پرچم مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی به اهتزاز درآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر پنجشنبه در مراسم مهمانی لالهها، با اشاره به اینکه رئیسجمهور آمریکا با وقاحت در سازمان ملل از مبارزه با تروریسم سخن میگوید، اظهار داشت: این در حالیست که خودش از خالقان بزرگترین جنایتهای تاریخ معاصر میباشد و سند جنایتش، پرپر شدن کودکان مظلوم و بیگناه میناب و ۳۰۰۰ شهید و لاله پرپر شده ایران بزرگ است.
وی با بیان اینکه از طنزهای تلخ تاریخ معاصر این است که کسانی که باید محکوم شوند و در زندان باشند، تریبونهای بزرگ جهانی مانند سازمان ملل را در اختیار میگیرند، تصریح کرد: متاسفیم که تریبون سازمان ملل در اختیار کودک رئیسجمهور نابالغ آمریکا قرار میگیرد و این نشاندهنده عمق انحطاط نظام سلطه است.
نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اینکه خوشحال هستیم که پرچم غروب ریا، دروغ و هیمنه پوشالی آمریکا با مقاومت ملت ایران به زیر کشیده شد، خاطرنشان کرد: خلیج فارس به نماد مقاومت وارثان رستم و وارثان قاسم سلیمانی تبدیل شده و امروز همه جهان، چشمشان به رزم فرزندانشان دوخته شده است.
فلاحی در پایان با تأکید بر اینکه امروز در میدان رزم دیپلماسی و میدان نبرد، در حال محاصره مقاومت دشمن هستیم، گفت: امیدواریم با توان، تلاش و مقاومت تاریخی و مثالزدنی بتوانیم این مسیر را حفظ کنیم و سپیده نزدیک است.
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