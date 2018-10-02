به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دویران ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان با بیان اینکه تجهیزات آتش‌نشانی زنجان به روز نیست، افزود: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی زنجان با مشکل امکانات مواجه است و این بسیار ناراحت‌کننده است .

وی با بیان اینکه امکانات آتش‌نشانی متاسفانه با ارز آزاد تهیه می‌شود که این بسیار ناراحت‌کننده است‌، ادامه داد: مشکلات با حرف برطرف نمی‌شود و وقوع حادثه پلاسکو برای همه هشدار بود تا بتوانند ساماندهی لازم در این حوزه انجام دهند .

دویران با بیان اینکه در شهر زنجان نردبان ۶۴ متری وجود ندارد، افزود: آتش‌نشانان زنجانی با امکانات نامناسب در حال ارائه خدمات است که باید این موارد برطرف شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر لزوم بروز رسانی تجهیزات آتش نشانی در استان، گفت: مشکلات البته یک‌باره حل نمی‌شود ولی به مرور این مشکلات برطرف شود.

دویران با بیان اینکه با برنامه‌ریزی بتوانیم مشکلات را در این حوزه برطرف کنیم، افزود: جای تاسف است که تجهیزات آتش‌نشانی با ارز آزاد ارائه می‌شود.