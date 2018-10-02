اتمام مرمت برج دوم باغ جهانی غیرکویری ایران

صاحب دِهِشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرمت برج دوم این مجموعه تاریخی در دو فصل مرمت و از محل اعتبارات امانی پایگاه تامین شد.

وی گفت: بازگشایی درب ورودی برج بعد از ۱۸ سال، باز پیرایی ورودی برج و نصب درب فلزی، شستشو و رسوب زدایی بدنه برج از رسوبات معدنی، تعویض آجرهای فرسوده و هیدراته شده بدنه برج، مرمت طاق و نورگیر غربی بر، مرمت بخشهای فروریخته تاج و بندکشی بدنه برج از جمله اقدامات مرمتی صورت گرفته در این مجموعه تاریخی است.

گفتنی است مجموعه تاریخی باغ عباس آباد بهشهر از جمله باغ های تاریخی از ۹ باغ ایرانی است که در سال ۹۰ به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده است.