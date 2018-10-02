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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اتمام مرمت برج دوم باغ جهانی غیرکویری ایران

اتمام مرمت برج دوم باغ جهانی غیرکویری ایران

ساری - مدیر پایگاه میراث جهانی باغ عباس آباد بهشهر از اتمام عملیات مرمت برج دوم فشار شکن آب باغ میراث جهانی عباس آباد در شهریور سال جاری خبر داد.

صاحب دِهِشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرمت برج دوم این مجموعه تاریخی در دو فصل مرمت و از محل اعتبارات امانی پایگاه تامین شد.

وی گفت: بازگشایی درب ورودی برج بعد از ۱۸ سال، باز پیرایی ورودی برج و نصب درب فلزی، شستشو و رسوب زدایی بدنه برج از رسوبات معدنی، تعویض آجرهای فرسوده و هیدراته شده بدنه برج، مرمت طاق و نورگیر غربی بر، مرمت بخشهای فروریخته تاج و بندکشی بدنه برج از جمله اقدامات مرمتی صورت گرفته در این مجموعه تاریخی است.

گفتنی است مجموعه تاریخی باغ عباس آباد بهشهر از جمله باغ های تاریخی از ۹ باغ ایرانی است که در سال ۹۰ به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4418461

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