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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

کارگاه های صنایع دستی فارس گواهی کیفیت دریافت می کنند

کارگاه های صنایع دستی فارس گواهی کیفیت دریافت می کنند

شیراز- معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس از دریافت گواهی کیفیت از سوی کارگاه های صنایع دستی این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری فارس، تلاش برای صدور کیفیت کارگاهی برای کارگاه های صنایع دستی فارس با هدف ارتقا کمی و کیفی محصولات صنایع دستی استان آغاز شده است.

حیدر علی زاهدیان نژاد با اشاره به روندی که برای افزایش این سطح در پیش گرفته شده است، گفت: در راستای ارتقا کمی و کیفی محصولات صنایع دستی استان،  این معاونت طرح درجه بندی کارگاه های صنایع دستی را در استان آغاز کرده است.

این مسئول افزود: به این ترتیب بازدید از ۶۰ کارگاه در سطح استان، طبق برنامه زمان بندی توسط کارشناسان صنایع دستی شروع شد.

وی اضافه کرد: در پی این بازدید های میدانی تعداد ۳۰ کارگاه پس از تکمیل فرم هایی با شاخصه های حجم تولید، تعداد نیروهای تولیدکننده، شرایط بهداشتی و سلامت کارگاه ها انتخاب می شوند.

زاهدیان نژاد با تاکید بر هدف این روند اعلام کرد: کارگاه های انتخاب شده برای تایید نهایی به واحد حمایت از تولید معاونت صنایع دستی کشور معرفی خواهند شد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس تصریح کرد: پیش بینی می شود از این ۳۰ کارگاه در مرحله اول حدود ۲۰ کارگاه موفق به اخذ گواهی کیفیت کارگاهی شوند.

کد مطلب 4418496

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