کارگاه های صنایع دستی فارس گواهی کیفیت دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، تلاش برای صدور کیفیت کارگاهی برای کارگاه های صنایع دستی فارس با هدف ارتقا کمی و کیفی محصولات صنایع دستی استان آغاز شده است.

حیدر علی زاهدیان نژاد با اشاره به روندی که برای افزایش این سطح در پیش گرفته شده است، گفت: در راستای ارتقا کمی و کیفی محصولات صنایع دستی استان، این معاونت طرح درجه بندی کارگاه های صنایع دستی را در استان آغاز کرده است.

این مسئول افزود: به این ترتیب بازدید از ۶۰ کارگاه در سطح استان، طبق برنامه زمان بندی توسط کارشناسان صنایع دستی شروع شد.

وی اضافه کرد: در پی این بازدید های میدانی تعداد ۳۰ کارگاه پس از تکمیل فرم هایی با شاخصه های حجم تولید، تعداد نیروهای تولیدکننده، شرایط بهداشتی و سلامت کارگاه ها انتخاب می شوند.

زاهدیان نژاد با تاکید بر هدف این روند اعلام کرد: کارگاه های انتخاب شده برای تایید نهایی به واحد حمایت از تولید معاونت صنایع دستی کشور معرفی خواهند شد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس تصریح کرد: پیش بینی می شود از این ۳۰ کارگاه در مرحله اول حدود ۲۰ کارگاه موفق به اخذ گواهی کیفیت کارگاهی شوند.