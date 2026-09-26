سرهنگ محمد مسیب جانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه حماسه عاشورا در فرهنگ مقاومت اظهار کرد: یاران امام حسین(ع) در صحنه های مختلفی همچون بدر، احد و کربلا، با وجود سختیها و تهدیدهای فراوان، بر عهد و پیمان خود با ولایت ایستادند و با جانفشانی و فداکاری، از حقیقت و آرمانهای الهی دفاع کردند.
فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه با بیان اینکه دفاع مقدس نیز ادامه همین مسیر نورانی بود، افزود:مسیری که در آن مردم ایران با الهام از مکتب عاشورا، در برابر تجاوز دشمن ایستادند و از دین، میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کردند.
وی ادامه داد: ملت ایران در آن دوران نشان داد که دفاع از کشور و آرمانهای اسلامی مسئولیتی همگانی است که همه اقشار جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند.
سرهنگ محمدجانی با بیان اینکه حضور مردم در دوران دفاع مقدس تنها به حضور رزمندگان در جبههها محدود نمیشد، تصریح کرد: خانوادهها، مساجد، پایگاههای بسیج و اقشار مختلف جامعه در پشتیبانی از جبههها نقشآفرینی کردند.
وی افزود: جوانان با حضور داوطلبانه در جبههها، خانوادهها با اهدای کمکهای نقدی و غیرنقدی، روحانیون با روشنگری و هدایت جامعه و اقشار مختلف مردم با فعالیت در ستادهای پشتیبانی، بخشی از حماسه بزرگ دفاع مقدس را رقم زدند.
«بانوان»ستونهای استقامت در دوران دفاع مقدس
فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه با تاکید برنقش برجسته بانوان در دوران دفاع مقدس گفت: زنان و مادران ایرانی در این حماسه بزرگ، نقشی ماندگار و اثرگذار داشتند.
وی افزود: آنان علاوه بر تربیت فرزندان مؤمن و شجاع، با بدرقه همسران و فرزندان خود به جبههها، پشتیبانی از رزمندگان، تهیه لباس و مواد غذایی و حضور در فعالیتهای امدادی و اجتماعی، ستونهای استقامت جامعه بودند.
سرهنگ محمد جانی با بیان اینکه مادران و همسران شهدا با صبر و ایمان مثال زدنی، رنج فراق و داغ عزیزان خود را تحمل کردند و با ایستادگی خویش، روحیه مقاومت را در جامعه زنده نگه داشتند، گفت: نقش بانوان در دفاع مقدس نشان داد که جهاد و دفاع تنها در میدان جنگ معنا نمییابد، بلکه صبر، تربیت نسل مؤمن، پشتیبانی، حفظ روحیه جامعه و ایستادگی در برابر مشکلات نیز بخشی مهم از این رسالت بزرگ است.
وی تصریح کرد:رزمندگان اسلام با تأسی از یاران وفادار امام حسین(ع) در کربلا و با یادآوری حماسههایی بدر و احد، میدان دفاع مقدس را عرصه آزمون ایمان و وفاداری دانستند؛ آنان با وجود کمبود امکانات، فشارهای فراوان و توطئههای دشمن، با توکل بر خداوند و تکیه بر وحدت مردم در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند اهداف دشمنان محقق شود.
فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه با اشاره به آثار و دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس اظهار کرد:این مقاومت، جلوهای از رویش های بزرگ انقلاب بود و نشان داد که ایمان، بصیرت و روحیه فداکاری میتواند بر قدرت نظامی و ظاهری دشمن غلبه کند.
وی افزود:بسیاری از جوانان و نوجوانان آن دوران، با حضور در جبههها و پذیرش مسئولیتهای بزرگ، به الگوهایی ماندگار برای نسلهای بعد تبدیل شدند.
ضرورت توجه همزمان به رویش های و ریزشها
سرهنگ محمدجانی با تأکید بر اهمیت توجه به موضوع رویش هاو ریزشها در جامعه گفت: دفاع مقدس بستر شکلگیری رویش های فراوانی بود؛رویش هایی که در پرتو ایمان، بصیرت، ولایتمداری و روحیه ایثار و فداکاری شکل گرفتند.
وی افزود:جوانانی که در آن دوران وارد میدان شدند، با اخلاص و شجاعت از ارزشهای اسلامی و ملی دفاع کردند و سرمایههای بزرگی برای آینده کشور به شمار آمدند.
سرهنگ محمدجانی ادامه داد: در کنار توجه به رویش ها، باید نسبت به ریزش های فکری و اعتقادی نیز حساس بود.
وی گفت: برای جلوگیری از فاصله گرفتن افراد از ارزشهای دینی و انقلابی، باید ارتباط نسل جوان با معارف اسلامی، فرهنگ شهدا و آرمانهای انقلاب تقویت شود. همچنین با روشنگری، جهاد تبیین، پاسخگویی به شبهات و خدمت صادقانه به مردم میتوان زمینه رشد استعدادهای مؤمن و انقلابی را فراهم کرد و از ریزش نیروهای مؤثر جامعه جلوگیری کرد.
فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه با بیان اینکه امروز نیز برای یاری امام زمان(عج) و ادامه راه شهدا، بیش از هر زمان دیگری به وحدت، بصیرت و مقاومت نیاز داریم، اظهار کرد: اگر جامعه در مسیر ایمان، ولایتمداری و خدمت به مردم حرکت کند، رویشهای ارزشمند افزایش خواهد یافت و دشمن نخواهد توانست با ایجاد تفرقه، شبهه افکنی و ناامید سازی،زمینه ریزش نیروهای مؤمن و انقلابی را فراهم کند.
وی با اشاره به حضور بعثت گونه و تاریخ ساز مردم در دوران دفاع مقدس افزود:امروز مردم با الگو گرفتن از همان دوران میتوانند با حفظ وحدت، تقویت ایمان، امید آفرینی، خدمت صادقانه و پایبندی به ارزشهای اسلامی، زمینهساز شکلگیری رویشهای تازه و استمرار راه شهدا باشند.
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