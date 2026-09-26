حضور فعال و محوری ایران در نشست مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، پانزدهمین نشست مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP) و سمپوزیوم بین‌المللی دانش و نوآوری مکانی برای تاب‌آوری اقلیمی و توسعه پایدار از ۲۱ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۵) در کشور چین در حال برگزاری است. این رویداد بین‌المللی در شهر سانیا به میزبانی وزارت منابع طبیعی چین (MNR) و با همکاری مشترک «مرکز جهانی دانش و نوآوری اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد» (UNGGKIC) ترتیب یافته است.

سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، ریاست کارگروه سوم کمیته منطقه‌ای مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP) و نایب‌رئیسی کارگروه اول را بر عهده دارد. در همین چارچوب، سازمان نقشه‌برداری کشور با تدوین یک دستورالعمل جامع و پرسشنامه‌ای تخصصی، وضعیت بلوغ به‌اشتراک‌گذاری نقشه و اطلاعات مکانی را در میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه مورد ارزیابی قرار داده است.

همزمان با برپایی این رویداد، سمپوزیوم بین‌المللی با موضوع «دانش و نوآوری اطلاعات مکانی برای تاب‌آوری اقلیمی و توسعه پایدار» نیز برگزار شد. در این بخش، دکتر صیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور و مهندس بکتاش معاون فنی و تولید اطلاعات مکانی این سازمان، سخنرانی مشترکی با عنوان «نقش اطلاعات مکانی در توسعه پایدار دریامحور» ارائه کردند که مورد استقبال گسترده حاضران قرار گرفت؛ در این ارائه، دستاوردهای شاخص سازمان نقشه‌برداری در حوزه خودکفایی تولید چارت‌های دریایی، گسترش شبکه ایستگاه‌های جزرومدسنجی و اجرای طرح‌های کلان توسعه دریامحور در پهنه‌های آبی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تشریح شد.

در حاشیه این اجلاس، به‌منظور تقویت و گسترش همکاری‌های دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه در علوم نقشه‌برداری و داده‌های مکانی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با مقامات، رؤسا و مدیران ارشد نهادهای متناظر بین‌المللی به گفتگو پرداخت. از شاخص‌ترین این نشست‌ها می‌توان به دیدار هیئت ایرانی با رئیس مرکز جهانی دانش و نوآوری اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد (UNGGKIC) و همچنین دیدار با دکتر چو از کره جنوبی، رئیس کمیته مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل در منطقه آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP) اشاره کرد. در جریان این دیدارها، دکتر لی‌پنگ به عنوان عالی‌ترین مقام هیئت برگزارکننده رویداد، از مشارکت پررنگ هیئت ایرانی و برنامه‌های اجرایی ارائه‌شده تقدیر کرد؛ وی ایران را کشوری بزرگ با تمدن درخشان و تاریخ غنی توصیف نمود و سازمان نقشه‌برداری ایران را از جمله علمی‌ترین و فنی‌ترین مجموعه‌های نقشه‌برداری در منطقه و جهان خواند و از نقش‌آفرینی مؤثر آن به‌ویژه در نشست‌های UN-GGIM-AP تجلیل کرد. دکتر چو نیز در اظهاراتی جداگانه، مشارکت تخصصی سازمان نقشه‌برداری ایران در این کمیته را ستودنی ارزیابی کرد.

دکتر صیدایی برگزاری این رویداد را فرصتی ارزشمند برای اعضا و شرکای بین‌بخشی در راستای تبادل تجربیات، توسعه ارتباطات و بازتاب توانمندی‌های بومی و اولویت‌های منطقه‌ای دانست و تصریح کرد که جامعه جهانی اطلاعات مکانی می‌تواند با هم‌افزایی درون چارچوب‌های مشترک و ایجاد چشم‌اندازی واحد، پایه‌های تخصص منطقه‌ای را مستحکم سازد، راهکارهای مقیاس‌پذیر را خلق کند و آینده‌ای پایدار و تاب‌آور را برای همگان رقم بزند.

در امتداد برنامه‌های این گردهمایی بین‌المللی، نشست تخصصی هیئت‌رئیسه با هدف سیاست‌گذاری‌های کلان، پیگیری اهداف راهبردی و تدوین ترتیبات همکاری و اقدامات نشست‌های آینده با مشارکت مستقیم نمایندگان ایران تشکیل شد. علاوه بر این، پیشنهاد عضویت سازمان نقشه‌برداری ایران در هیئت مؤسس «اتحاد جهانی صنعت اطلاعات مکانی» مطرح گردید که با موافقت و تأیید نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.