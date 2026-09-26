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۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

کشف ۲۰ تن روغن خوراکی قاچاق در زابل

کشف ۲۰ تن روغن خوراکی قاچاق در زابل

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۲۰ تن روغن خوراکی قاچاق در شهر زابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا اسحاقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح مقابله با پدیده شوم قاچاق، ماموران پلیس زابل، از دپوی مقادیر زیادی کالای قاچاق در یک انبار در این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی‌های لازم و در بازرسی از محل مقدار ۲۰ تن روغن خوراکی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش تقریبی ۷۵ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6958656

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