کشف ۲۰ تن روغن خوراکی قاچاق در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا اسحاقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح مقابله با پدیده شوم قاچاق، ماموران پلیس زابل، از دپوی مقادیر زیادی کالای قاچاق در یک انبار در این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی‌های لازم و در بازرسی از محل مقدار ۲۰ تن روغن خوراکی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش تقریبی ۷۵ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.