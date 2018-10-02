۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال روستایی پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان کردستان، اظهارداشت: در راستای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکنون از ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای این استان، ۱۲۵ میلیارد تومان آن به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی پرداخت شده است.

وی افزود: با توجه به وضعیت بیکاری در استان کردستان، تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان طرح به بانک های عامل ارائه شده است که در مرحله اول ۱۲۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده و به دنبال جذب اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای اجرای مرحله دوم این طرح هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ادامه داد: اگر به سنوات گذشته برگردیم در هیچ برهه ای از زمان همدلی و همکاری بین مسئولان و دستگاه های اجرایی استان به این شکل نبوده و خوشبختانه همه پای کار بوده اند تا بتوان با جذب به موقع اعتبارات تخصیص یافته به استان کردستان در راستای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزا و پایدار در روستاها کمک کنند.

صلواتی یادآور شد: کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح در استان کردستان ۳۲۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۳.۱ درصد اعتبارات کشوری است که تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان آن در مرحله اول محقق شده و به دنبال تحقق اعتبارات باقیمانده برای اجرای مرحله دوم طرح هستیم.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان از نظر پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در روستاها در کشور رتبه چهارم را به دست آورده است، بیان کرد: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای اجرای دیگر طرح های ارائه شده در راستای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها در استان کردستان نیاز است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به ادعای یکی از هفته نامه های محلی استان در خصوص وجود دست های پشت پرده برای توزیع تسهیلات اشتغالزایی در روستاها اشاره کرد و گفت: شاید درصد خطا در هر کاری وجود داشته باشد اما امکان اینکه بتوان گفت تسهیلات پرداختی در بخش دیگری جز طرح های اشتغالزا پرداخت شده است، وجود ندارد.

صلواتی اظهارداشت: کلیه طرح های ارائه شده از سوی سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان در مرحله اول در کمیته فنی شهرستان ها بررسی می شوند و پس از آن توسط کارشناسان دبیرخانه کارگروه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در صورت تائید در این کارگروه به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند.

وی افزود: تا امروز که این کارگروه تشکیل شده از سوی هیچ نماینده مجلس، هیچ کدام از مسئولان رده بالای استان و هیچ کدام از مدیران کل دستگاه های متولی استان کردستان سفارشی مبنی بر پرداخت تسهیلات از این محل برای کسانی خارج از قانون و ضوابط دستورالعمل های این کارگروه صادر نشده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ادامه داد: تنها کاری که خارج از آیین نامه کشوری در استان کردستان صورت گرفته پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد کردستان است که در در روستاهای استان سکونت دارند تا بتوانند با ایجاد اشتغال پایدار برای خود به خودکفایی برسند که این کار نیز با تصویب اعضای حاضر در این کارگروه انجام گرفته است.

صلواتی یادآور شد: این کاری که استان کردستان انجام داد زمینه تخصیص اعتبار ۸۳ میلیارد تومانی برای مددجویان کمیته امداد را در آیین نامه اصلاحی سال ۹۷ کشور فراهم کرد و خوشبختانه کمیته امداد نیز در آیین نامه جدید به اعای این کارگروه اضافه شده و در واقع اقدام استان کردستان باعث شده برای سال جاری کمیته امداد نیز به صورت رسمی بتواند از این تسهیلات در راستای توانمند سازی و ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش خود بهره گیرد.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: خوشبختانه تا به امروز تمام فعالیت های این کارگروه از آغاز طرح تا راه اندازی آنها از طریق ادارات ذیربط به دهیاری ها اطلاع رسانی شده و کسی نمی تواند ادعا کند که در پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغال پایدار در روستاها زد و بند و یا پارتی بازی صورت گرفته است.