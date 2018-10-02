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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۴۴

پیش بینی درست بازی رفت؛

نظر علی پروین در مورد پیروزی پرسپولیس و توصیه برای دیدار برگشت

نظر علی پروین در مورد پیروزی پرسپولیس و توصیه برای دیدار برگشت

پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به پیروزی این تیم برابر السد در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: السد زور بردن پرسپولیس را نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس شامگاه سه شنبه در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مهمان تیم السد بود و توانست با گل دقیقه ۸۵ علی علیپور از روی نقطه پنالتی، دیدار رفت را با برتری به پایان برساند. دیدار برگشت روز اول آبان در تهران برگزار خواهد شد.

علی پروین سرمربی پیشین سرخ ها با بیان اینکه از دقیقه ۱۰ پیش بینی کرده بود السد زور بردن پرسپولیس را ندارد و سرخپوشان با یک گل برنده می شوند در مورد این دیدار گفت: پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد و توانست به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کنداما نباید به این برد قانع شوند.

پروین ادامه داد: برای بازی برگشت پرسپولیسی ها باید مراقب باشند اول گل نخورند و در مرحله بعد دروازه حریف را باز کنند. 

وی در مورد پیش بینی که از نتیجه این دیدار داشت گفت: از دقیقه ۱۰ گفتم که این السد زور بردن پرسپولیس را ندارد. امیدوارم پرسپولیس بتواند در بازی برگشت نتیجه بگیرد و با صعود به دیدار فینال دل مردم را شاد کند.

کد مطلب 4419241
رضا خسروي

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