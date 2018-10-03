به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی ظهر چهارشنبه در بین دانش آموزان شهرستان بهشهر در مدرسه بنت الهدی از حضور کودکان و نوجوانان در پای صندوق های جمع آوری کمک های مردمی و کمک این قشر از جامعه به همنوعان خود به عنوان زیباترین صحنه در کمک های خیران یاد کرد.

وی با اشاره به توزیع لوازم‌التحریر بین دانش آموزان نیازمند گفت: قبل از شروع سال تحصیلی جدید، برخی از اقدلام همچون کیف و لوازم و التحریر بین هفت هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در استان توزیع شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران بیان داشت: در جشن عاطفه ها تلاش می شود انگیزه و امید لازم بین دانش آموزان و دانشجویان محروم برای ادامه تحصیل و رسیدن به مدارج عالی تحصیلی فراهم شود.

نوروزی با اشاره به اینکه هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۴۰۰ هزار پاکت بین دانش آموزان توزیع شد، یادآور شد: زنگ عاطفه‌ها باهدف ترویج فرهنگ احسان، انفاق و نیکوکاری برای کمک به دانش آموزان نیازمند امروز در یازدهم مهرماه سال جاری هم‌زمان با سراسر کشور در تمامی مدارس مازندران نواخته شد.