به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز شورا از اقدام به موقع، قاطع و شجاعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جواب موشکی به تروریست‌ها قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه جواب محکم و قاطع به تروریست‌هایی که در نزدیکی پایگاه‌های آمریکایی فعالیت می‌کردند نشان داد که هیچ متجاوزی به حریم امنیت ایران در مصونیت نیست، تاکید کرد: این روند ضمن بازدارندگی و تامین امنیت برای کشور، هشدار جدی به همه تروریست‌ها و حامیان آنان است.

دبیر شورای نگهبان با استقبال از روند نزولی قیمت ارز و سکه در چند روز گذشته تاکید کرد: باید اثر کاهش قیمت ها در سفره مردم پدیدار شود و مایحتاج عمومی بویژه خوراک مردم، به قیمت مناسب تامین شود و در ضمن، روند صادرات ما نیز صدمه نبیند.

آیت‌الله جنتی در پایان به برخی مشکلات قشر کامیوندار اشاره کرد و افزود: اعتراض غیرسیاسی کامیونداران مبنی بر افزایش کرایه در نتیجه گران شدن لوازم و قطعات یدکی، باید بررسی شود و دولت موظف است تا در این زمینه سریع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند.