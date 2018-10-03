۸۰ درصد آب منابع کردستان در بخش کشاورزی مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران خرم عصر چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کردستان که با حضور نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد، با اشاره به تراز نامناسب آب در دشت های ممنوعه قروه، دهگلان و چهاردولی اظهارداشت: برداشت بی رویه و فشار بر منابع آب زیرزمینی در این مناطق موجب فرونشست هایی شده که می تواند جبران ناپذیر باشد.

وی با بیان اینکه آبخوان ها ظرفیت خود را برای بازسازی از دست می دهند، افزود: سطح آب در دشت های دهگلان ۴۵ متر، در قروه ۲۲ متر و در چهاردولی به ۱۸ متر کاهش یافته است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کردستان با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای اتمام پروژه سدهای کردستان ادامه داد: سد سورال به ۲۵۰ میلیارد تومان و سد سنگ سیاه به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

خرم در ادامه سخنان خود به اعتبار مورد نیاز برای اتمام دیگر سدهای استان اشاره کرد و یادآور شد: سد سیازاخ به ۲۳۰ میلیارد تومان و و سد چراغ ویس نیز به ۱۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و رسیدن به بهره برداری نیاز دارد.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: در مجموع برای اتمام این سدها و دیگر پروژه هایی که در بحث تامین آب استان کردستان در دست اجرا است، سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.