به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از صبح امروز اسامی ۱۰ هافبک سرشناس تاریخ جام ملت های آسیا را برای انتخاب بهترین بازیکن خط میانی این رقابت ها انتخاب کرد.

در بین این اسامی، علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران نیز حضور دارد.

سرمربی سپیدرود رشت برای کسب این عنوان باید با هافبک هایی نظیر: کیم جوسونگ از کره جنوبی، شونسوکه ناکامورا از ژاپن، شائو جیایی از چین، نشات اکرم از عراق، هری کیول از استرالیا، سرور جبارف از ازبکستان و کیسوکه هوندا از ژاپن رقابت کند.

afc در بخش معرفی بهترین هافبک ها در خصوص هر یک از اسامی حاضر در لیست خود توضیحاتی را ارئه کرده است. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره علی کریمی نوشته است: تیم ملی فوتبال ایران که از سال ۱۹۷۶ نتوانسته است به فینال جام ملت ها راه پیدا کند آخرین بار در سال ۲۰۰۴ با درخشش علی کریمی به نیمه نهایی این رقابت ها رسید. هافبک تیم ملی فوتبال ایران، ۵ گل در این دوره زد تا کمک زیادی به کسب مقام سومی ایران کند. کریمی توانست هت تریک فراموش نشدنی مقابل کره جنوبی در بازی های جام ملت های ۲۰۰۴ آسیا داشته باشد و توانایی های خود را به رخ بکشد. وی در همان سال عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را از آن خود کرد و سپس موفق شد به تیم باشگاهی بایرن مونیخ آلمان برود و در آنجا بازی کند.

