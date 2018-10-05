تولد روزانه ۲۰ نوزاد کم شنوا در کشور/شایع ترین نقص مادرزادی

به گزارش خبرنگار مهر، گیتا موللی در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی ناشنوایان برگزار شد، از کم شنوایی به عنوان شایع ترین نقص مادرزادی نام برد و افزود: از هر ۱۰۰۰ تولد زنده، بین یک تا سه نفر با اختلال کم شنوایی متولد می می شوند.

وی با اشاره به گزارش سازمان جهانی بهداشت، گفت: ۶.۸ درصد بار بیماری ها متوجه اختلالات شنوایی ناتوان کننده است.

موللی تاکید کرد: بار اقتصادی معلولیت پنهان شنوایی، بر دوش خانواده ها و جوامع است.

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ادامه داد: به رغم اینکه کم شنوایی، یک اختلال ناتوان کننده است، اما می توان با تشخیص به موقع، از آن جلوگیری کرد.

وی با اشاره به پوشش ۸۰ درصدی غربالگری شنوایی در کشور، بر ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی تاکید کرد و گفت: ما بیش از ۳۰۰۰ ادیولوژیست داریم که هیچ کشوری در آسیا و خاورمیانه، این تعداد کارشناس و متخصص شنوایی شناسی ندارد.

موللی ادامه داد: با توجه به مشکل اشتغال این افراد، می توانیم در خدمات تشخیصی و کنترل اختلالات شنوایی، از این کارشناسان استفاده کنیم.

وی با اشاره به تولد روزانه ۲۰ نوزاد کم شنوا در کشور، گفت: کم شنوایی پر استرس ترین معلولیت از دیدگاه خانواده است.

موللی بر ضرورت تشخیص به موقع اختلالات شنوایی در زمان طلایی تاکید کرد و افزود: نکته مهم این است که بعد از تشخیص، اگر خدمات ارائه ندهیم، هیچ فایده ای ندارد.

وی با انتقاد از شکاف فاصله زمان تشخیص و کنترل اختلالات شنوایی، گفت: متاسفانه بعضا شاهد هستیم که خدمات توانبخشی نیز فراهم است، اما ارائه نمی شود.