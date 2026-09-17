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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

واژگونی مرگبار کوییک در محور خانوک - زرند یک کشته و ۳ مجروح داشت

واژگونی مرگبار کوییک در محور خانوک - زرند یک کشته و ۳ مجروح داشت

زرند-  رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان زرند از جان‌ باختن یک زن ۴۸ ساله و مصدومیت سه نفر دیگر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی کوییک در محدوده دوراهی خانوک- زرند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین عرب‌پور، پنجشنبه شب به خبرنگاران گفت: ساعت ۱۷:۳۶ امروز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه، در پی اعلام گزارش مردمی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری کوییک در محدوده دوراهی خانوک، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه، یک خانم ۴۸ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان زرند ادامه داد: سه مصدوم دیگر حادثه شامل یک مرد، یک زن ۲۱ ساله و یک کودک ۱۲ ساله، توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ رهاسازی و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان سینا زرند منتقل شدند.

عرب‌پور ، با بیان اینکه وضعیت عمومی هر سه مصدوم مساعد گزارش شده است، گفت: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

وی با ابراز همدردی با خانواده جان‌باخته و آرزوی سلامتی برای مصدومان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه کامل به مسیر و استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.

کد مطلب 6950296

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