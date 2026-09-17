مرگ هولناک نوجوان مشهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگمصطفی صادقی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک پسری نوجوان در یکی از مناطق حوزه استحفاظی کلانتری امام رضا(ع)، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی منطقه ثامن پلیس مشهد بیان کرد: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد پسربچه ای ۱۳ ساله داخل اتاق یک هتل، در حال بازی بوده که به دلایل نامعلومی از ارتفاع سقوط و به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.

وی با ابراز تأسف از این سانحه دلخراش تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.