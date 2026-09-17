رحمانی: مدارس کانکسی سلماس تا ۲ سال آینده حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح واحد آموزشی ۱۲ کلاسه در سلماس، با تاکید بر اینکه توسعه فضاهای آموزشی شهرستان اظهار کرد: با اجرای طرحهای آموزشی در دست احداث، ۵۰ درصد مدارس کانکسی روستایی حذف و برنامهریزی شده است طی دو سال آینده تمامی مدارس کانکسی این شهرستان حذف شوند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین توسعه زیرساخت های آموزشی و تامین مدارس مورد نیاز دانشآموزان را از اولویتهای مهم استان عنوان کرد و افزود: روند اجرای طرحهای مدرسهسازی باید با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه در ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی، ۳۰ مدرسه کانکسی در شهرستان سلماس وجود داشت، افزود: با افتتاح پنج پروژه آموزشی در دو هفته آینده، این تعداد به ۶ مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز کاهش خواهد یافت.
رحمانی با اعلام اینکه ۱۵ پروژه آموزشی در شهرستان سلماس در حال احداث است، اضافه کرد: بهره برداری از این طرحها میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای آموزشی شهرستان را تامین کرده و به بهبود سرانه فضاهای آموزشی کمک کند.
این واحد آموزشی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با یک هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده و برای اجرای آن ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
مدرسه «شادروان رحیمی» دارای ۱۲ کلاس درس است و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانشآموزان شهرستان سلماس فراهم شده است.
افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه «شادروان رحیمی» در ادامه روند توسعه فضاهای آموزشی شهرستان سلماس و با هدف فراهم کردن محیطی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانشآموزان انجام شد.
افتتاح طرح تجاری، فرهنگی و تفریحی «رویال پارک» سلماس
استاندار آذربایجان غربی امروز همچنین در ادامه سفر خود به سلماس طرح تجاری، فرهنگی و تفریحی «رویال پارک» سلماس را افتتاح کرد.
مجموعه «رویال پارک» سلماس در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و در هفت طبقه احداث شده و بخشهای مختلف تجاری، فرهنگی و تفریحی را در خود جای داده است.
این مجموعه دارای ۲ طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ، چهار طبقه تجاری و یک طبقه با کاربری تفریحی است و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت جدیدی در حوزه خدمات تجاری، فرهنگی و تفریحی شهرستان سلماس ایجاد شده است.
افتتاح این پروژه با حضور استاندار آذربایجانغربی، فرماندار سلماس و جمعی از مسئولان انجام شد و «رویال پارک» به عنوان یکی از طرحهای جدید بخش خصوصی در حوزه خدمات شهری، فعالیت خود را آغاز کرد.
کلنگزنی فاز دوم واحد تولید دربهای ضدسرقت سلماس
امروز همچنین فاز دوم واحد تولید دربهای ضد سرقت شهرستان سلماس با حضور رحمانی در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع کلنگزنی شد؛ طرحی که با بهرهبرداری از آن زمینه اشتغال ۲۵۰ نیروی متخصص و بومی فراهم میشود.
این طرح با هدف توسعه فعالیتهای صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در شهرستان سلماس اجرا خواهد شد و در مرحله جدید فعالیت خود، ظرفیت قابل توجهی برای بهکارگیری نیروهای متخصص منطقه ایجاد میکند.
همچنین آیین کلنگزنی فاز توسعه شهرک صنعتی سلماس با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با هدف توسعه زیرساختهای صنعتی و خدماتی، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار شد.
فاز توسعه شهرک صنعتی سلماس با اعتبار ۵ هزار میلیارد ریال در محدودهای به وسعت ۱۷ هکتار اجرا میشود و ۲۰ هکتار نیز برای ایجاد زیرساختهای نمایشگاهی و خدماتی در نظر گرفته شده است.
اجرای این طرح با توجه به موقعیت راهبردی سلماس در مسیر کریدور ترانزیتی، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای صنعتی، استقرار واحدهای تولیدی و تقویت زیرساختهای مورد نیاز سرمایه گذاری در این شهرستان ایجاد میکند.
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