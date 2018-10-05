رقابت «بدل» در جشنواره «کینه نوا» مقدونیه

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم «کینه نوا» با هدف ارایه فضا و محلی وسیع‌تر برای فیلمسازان جدید برای به نمایش گذاشتن داستان‌های جدید و ارایه یک چشم‌انداز تازه از بشریت و جهان، فیلم‌های بلند و کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی را به رقابت می‌گذارد. سومین دوره این جشنواره از ١١ تا ٢٠ مهر در اسکوپیه پایتخت مقدونیه در حال برگزاری است.

این فیلم ٢٦ دقیقه ای پیش از این در جشنواره بین المللی فیلم مسکو حضور داشت و جزو سه فیلم منتخب هیات داوران شده بود.

عوامل سازنده‌ این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسنده و کارگردان: روناک جعفری، تهیه کننده: ناهید دل آگاه، روناک جعفری، بازیگران: صحرا اسداللهی، بنفشه اعرابی، هومن رهنمون، توفان مهردادیان، علیرضا پورهاشم، بهنام مومنی، شیما خزاعی، درسا ابوالفضلی، ماه منیر بیطاری، امیر شاهوردی، محسن اسپید، امیرعلی سیاهپوش، زینب بابایی و مهران بختیاری، تدوین: پویان شعله ور، ‌مدیر فیلمبرداری: محمد رسولی، صداگذار: احسان افشاریان، آهنگساز: پیام آزادی، اصلاح رنگ و نور: هوتن حق شناس، مشاور کارگردان: هومن رهنمون، دستیاران کارگردان: بهنام مومنی، علیرضا پورهاشم، مدیر صدا برداری: امیر شاهوردی، طراح صحنه و لباس: غزل آلوسی، طراح گریم: هادی فکری، منشی صحنه: مونا علامه امیری، مدیر تولید: سلیم قاسمی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: مهران بختیاری، دستیاران فیلمبردار: رسول امامی، بهروز سیفی، رضا رسولی، مجریان گریم: غزاله طاری، سینا دشتی، دستیار طراح صحنه: سجاد محمدخانی، جانشین تولید: مهدی طاهری، حسن زارع، علی راحتلو، خیاط: مهری اینانلو، دستیار لباس: غزال مجتهدی، تدارکات: بهروز بهدادی، جلوه های ویژه بصری: محسن جلدی، گرافیک و عنوان بندی: هادی جلدی، پخش بین‌الملل فیلم: شرکت ما فیلم، محصول: خانه فیلم و تجربه با حمایت انجمن سینمای جوانان ایران.