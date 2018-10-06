به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری گلستان، محبوبه رجب‌نسب اظهار کرد: ویژه‌برنامه‌های هفته ملی کودک با شعار «آینده را باید ساخت» از امروز در مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار کانون گلستان آغاز شد.

وی افزود: در برگزاری ویژه‌برنامه‌های روز جهانی و هفته ملی کودک ادارات و نهادهای مختلف ازجمله امور بانوان و خانواده استانداری، آموزش‌وپرورش، بهزیستی، پلیس فتا، حفاظت محیط‌زیست، جمعیت هلال‌احمر، آب و فاضلاب شهری و روستایی، بنیاد حفظ نشر و ارزش‌های دفاع مقدس و دانشگاه علوم پزشکی مشارکت دارند.

وی ادامه داد: ویژه‌برنامه‌های متنوع و مهیج هفته‌ ملی ‌کودک با رویکرد آموزه‌های عاشورایی و در دو سطح ویژه‌ کودکان و هم‌چنین مربیان، معلمان، اولیای تربیتی و والدین در تمامی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از امروز به مدت یک هفته آغاز شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تصریح کرد: مهم‌ترین عناوین روزها و محور فعالیت‌های روز جهانی و هفته ملی کودک به ترتیب ۱۴ مهر «کودک، خانواده، سبک زندگی ایرانی اسلامی»، ۱۵ مهر «کودک، محیط‌زیست و میراث فرهنگی»، ۱۶ مهر (روز جهانی کودک)«کودک، صلح، بازی و نشاط»، ۱۷ مهر «کودک، رسانه و ارتباطات»، ۱۸ مهر «کودک، آموزش، سلامت و ایمنی»، ۱۹ مهر «کودکان با نیازهای ویژه، فرصت‌های برابر» و ۲۰ مهر «کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه» است.

به گفته وی، مربیان کانون در این هفته برنامه‌های مختلفی همچون قصه‌گویی، نمایش عروسکی، معرفی و روخوانی کتاب، بحث آزاد، نشریه دیواری، شعرخوانی، مسابقه فرهنگی و مذهبی، معرفی وقایع ایام، معرفی شخصیت، ایستگاه نقاشی و خوش‌نویسی را برای کودکان اجرا می‌کنند.

رجب‌نسب برگزاری کارگاه‌های تخصصی قصه‌گویی، ادبی، معرفی و روخوانی کتاب، رصدشبانه، بهداشت دهان و دندان، آشنایی با فرصت‌ و تهدیدهای فضای مجازی و اجرای مسابقه نقاشی پنجره کودکان با موضوع پیمان‌نامه حقوق کودک با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، آموزش‌وپرورش، بهزیستی و انجمن توانمندسازی و حمایت از کودکان مهر و صلح و حضور پررنگ کانون در نمایشگاه سراسری کتاب گلستان ازجمله برنامه‌های شاخص هفته ملی کودک برشمرد و افزود: از فردا در گرگان نیز، نمایشگاه هفته ملی کودک با مشارکت ادارات کل حفاظت محیط‌زیست، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس فتا، آب و فاضلاب شهری در مجتمع فرهنگی هنری کانون گرگان پیش‌بینی‌شده است که با همکاری این سازمان‌ها و ارگان‌ها آغاز به کار خواهد کرد و در طول هفته ملی کودک برپا می‌شود.

وی تأکید کرد: ویژه‌برنامه‌های هفته ملی کودک به مدت یک هفته با شعار «آینده را باید ساخت» در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان برگزار می‌شود.