انتشار فراخوان سومین دوره شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت محوری این مرکز، شناسایی، توانمندسازی، تربیت، شبکهسازی و سرمایهگذاری بر سرمایههای مستعدِ جوان، در قالب گروههای نوپای خلاق و تلاش برای توسعه و تبدیل آنها به مؤسساتی مستقل، پایدار و مولد محتوا است.
مرکز دانشبنیان امید به عنوان اولین شتابدهنده فرهنگی ـ رسانهایِ دارای مجوز رسمی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالیت خود را از سال 1395 با برگزاری رویدادهای ترویجی و دورههای شتابدهی آغاز نمود. این مرکز به دنبال ایجاد افقی روشن برای زیستبوم صنایع خلاق و فرهنگبنیانِ ایران است.
به همین منظور از کلیه افراد و تیمهای دارای ایده یا محصول در حوزههای تولید محصولات چندرسانهای همچون فیلم مستند و داستانی، انیمیشن، بازیهای دیجیتال، موشن گرافیک، نماهنگ، واقعیت افزوده و مجازی، عرضه و فروش محصولات چندرسانهای در قالب وبسایت، اپلیکیشن، شبکههای اجتماعی، توزیع فیزیکی، کمپینسازی و همچنین سرویسهای مربوط به محتوای چندرسانهای و ویدئوی درخواستی و دیگر حوزههای صنایع فرهنگی جهت حضور در این مرکز دعوت به عمل میآید.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام و ارائه طرح برای شرکت در دوره سوم شتابدهی این مرکز، میتوانند به وب سایت مرکز نوآوری فرهنگی امید به آدرس www.innomid.ir مراجعه کنند.
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