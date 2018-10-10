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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

انتشار فراخوان سومین دوره شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید

انتشار فراخوان سومین دوره شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید

سومین دوره شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید، بـا مأموریت حمایت از کسب‌وکارهای نوپای فرهنگ‌بنیان، در بستر تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه در زمینه تولید محصولات مؤثر چندرسانه‌ای برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت محوری این مرکز، شناسایی، توانمندسازی، تربیت، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های مستعدِ جوان، در قالب گروه‌های نوپای خلاق و تلاش برای توسعه و تبدیل آنها به مؤسساتی مستقل، پایدار و مولد محتوا است.

مرکز دانش‌بنیان امید به عنوان اولین شتابدهنده فرهنگی ـ رسانه‌ایِ دارای مجوز رسمی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالیت خود را از سال 1395 با برگزاری رویدادهای ترویجی و دوره‌های شتابدهی آغاز نمود. این مرکز به دنبال ایجاد افقی روشن برای زیست‌بوم صنایع خلاق و فرهنگ‌بنیانِ ایران است.

به همین منظور از کلیه افراد و تیم‌های دارای ایده یا محصول در حوزه‌های تولید محصولات چندرسانه‌ای همچون فیلم مستند و داستانی، انیمیشن، بازی‌های دیجیتال، موشن گرافیک، نماهنگ، واقعیت افزوده و مجازی، عرضه و فروش محصولات چندرسانه‌ای در قالب وبسایت، اپلیکیشن، شبکه‌های اجتماعی، توزیع فیزیکی، کمپین‌سازی و همچنین سرویس‌های مربوط به محتوای چندرسانه‌ای و ویدئوی درخواستی و دیگر حوزه‌های صنایع فرهنگی جهت حضور در این مرکز دعوت به عمل می‌آید.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام و ارائه طرح برای شرکت در دوره سوم شتابدهی این مرکز، می‌توانند به وب سایت مرکز نوآوری فرهنگی امید به آدرس www.innomid.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4422007
مریم علی بابایی

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