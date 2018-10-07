مجله مهر: معاهده FATF یکی از داغ ترین و اصلی ترین بحثهای اقتصادی و سیاسی کشور است. موضوعی که تصویب شدن آن به خودی خود موافقان و مخالفان سفت و سخت زیادی دارد. عده ای آن را راهکار خوبی برای مبارزه با پولشویی میدانند و عده ای دیگر از مضرات این معاهده حرف میزنند و معتقدند که آسیبهایی که FATF با توجه به شرایط اقتصادی کشور با خود به همراه خواهد داشت از ویژگیهای مثبت آن بیشتر خواهد بود. به همین بهانه اینجا سه ویژگی از ویژگیهایی که باید از FATF بدانید را خواهید خواند.
مشتی که باز خواهد شد!
FATF این روزها میتوان یکی از کلیدواژه اصلی در رسانهها دانست. در تعریف ساده FATFپروتکلی است که برای مبارزه با پولشویی طراحی شده؛ اما یکی از نقدهای اساسی که برای این معاهده در نظر میگیرند این است که میتواند ابزار جدیدی برای تعدادی از کشورها از جمله امریکا فراهم کند تا با محدود کردن بیشتر مبادلات مالی کشور آن را دقیقتر رصد کند؛ و با توجه به وضعیتی که ایران در حال حاضر دارد مشت ما را برای دور زدن تحریم ها باز کند.
فرم شرایط برای عضویت در FATF را خودمان نوشتیم یا برایمان نوشتند؟
از طرف دیگر این نکته را باید نظر داشت؛ کشورهایی که عضو FATF میشوند با فرم ثابتی عضو این معاهده نشدهاند؛ یعنی هر کشور فرم مورد نظرخود را مینویسد و متناسب به اوضاع اقتصادی که دارد خودش را واجد عمل کردن به قواعد و قوانینFATF میداند. برای همین هم متناسب با چارچوبهای کلی که در راستای منافع ملی آن کشور باشد وارد مذاکره و پروتکلFATFمی شود. حتی کشوری مثل چین هم که چیزی به نام تحریم هرگز در چشم اندازی اقتصادی آن وجود ندارد برای عضویت در این معاهده ملاحظاتی را در نظر میگیرد تا کسی بعدها به بهانه مبارزه با پولشویی نتواند به اسرار و اطلاعات تجاری آن دسترسی شما دست پیدا کند. اما این در حالی است که کشور ما طی چند سال گذشته نه با برنامه و (Action plan) خودمان؛ بلکه با برنامهای که برایمان نوشته شده بود وارد مذاکره برای عضویت در FATF شده
FATF در شرایط تحریمهای بانکی ایران
تا جایی که هیچ پیشبینی برای این موضوع ترتیب داده نشده که اگر بعدها کشور دچار تحریم شد، برای تغییر اوضاع باید چه تمهیداتی را در نظر گرفت. البته ناگفته نماند که فارغ از نکته های گفته شده باید به این موضوع توجه کرد که وقتی به طور کلی کشور ما در حال حاضر با تحریم های بانکی دست و پنجه نرم می کند و اصلا هیچ مبادله رسمی با هیچ نظام بانکی بینالمللی ندارد و الحاق به FATF از اساس چه طور میتواند برای شرایط اقتصادی کشوری معنایی را که باید پیدا کند؟
از سوی دیگر خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی نیاز به تصویب اعضا دارد. اگر آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و یا هر کشور دیگری، رأی منفی بدهند چه اتفاقی میافتد؟!
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