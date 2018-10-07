  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۲

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه خبر داد؛

رفع تصرف ۹۶ هزار مترمربع از اراضی ملی فیروزکوه

رفع تصرف ۹۶ هزار مترمربع از اراضی ملی فیروزکوه

فیروزکوه-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه از رفع تصرف ۹۶ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری صبح یکشنبه با اعلام خبر رفع تصرف ۹۶ هزار مترمربع از اراضی ملی فیروزکوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت منابع طبیعی و با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی حدود۹۶ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان از ابتدای سال جاری از ید متصرفین خارج و به دولت بازگردانده شد.

وی افزود: ۷۴ هزار مترمربع از این اراضی تصرف شده که شامل ۲۱ فقره تخلف بوده در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع رفع تصرف شده و بیش از ۲۲ هزار مترمربع دیگر این اراضی که شامل ۷ فقره تخلف بوده در اجرای ۷ حکم صادره قضائی قطعیت یافته از متصرفین بازپس گیری شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه عرصه های منابع طبیعی را جزو سرمایه ملی و متعلق به هم نسل ها دانست و بیان داشت: حفاظت از این عرصه ها از وظایف و تکالیف اصلی مجموعه منابع طبیعی است که به صورت مستمر و دائمی انجام می شود.

جویباری مشارکت و همکاری مردم را در حفظ اراضی ملی بسیار مهم برشمرد و تأکید کرد: برای حفظ و مراقبت از عرصه های ملی نقش مردم بسیار حائز اهمیت است که امیدواریم با همکاری دستگاه ها و نهادهای فرهنگ ساز هر یک از مردم خود همانند یک نیروی حفاظتی عمل کنند.

این مقام مسئول از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در اراضی ملی و همچنین آتش سوزی های احتمالی در عرصه های جنگلی و مرتعی مراتب را فوراً از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

کد مطلب 4422821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها