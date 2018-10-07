به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری صبح یکشنبه با اعلام خبر رفع تصرف ۹۶ هزار مترمربع از اراضی ملی فیروزکوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت منابع طبیعی و با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی حدود۹۶ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان از ابتدای سال جاری از ید متصرفین خارج و به دولت بازگردانده شد.

وی افزود: ۷۴ هزار مترمربع از این اراضی تصرف شده که شامل ۲۱ فقره تخلف بوده در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع رفع تصرف شده و بیش از ۲۲ هزار مترمربع دیگر این اراضی که شامل ۷ فقره تخلف بوده در اجرای ۷ حکم صادره قضائی قطعیت یافته از متصرفین بازپس گیری شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه عرصه های منابع طبیعی را جزو سرمایه ملی و متعلق به هم نسل ها دانست و بیان داشت: حفاظت از این عرصه ها از وظایف و تکالیف اصلی مجموعه منابع طبیعی است که به صورت مستمر و دائمی انجام می شود.

جویباری مشارکت و همکاری مردم را در حفظ اراضی ملی بسیار مهم برشمرد و تأکید کرد: برای حفظ و مراقبت از عرصه های ملی نقش مردم بسیار حائز اهمیت است که امیدواریم با همکاری دستگاه ها و نهادهای فرهنگ ساز هر یک از مردم خود همانند یک نیروی حفاظتی عمل کنند.

این مقام مسئول از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در اراضی ملی و همچنین آتش سوزی های احتمالی در عرصه های جنگلی و مرتعی مراتب را فوراً از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.