تمرکز بر آسیبهای اجتماعی ممکن است ما را از توسعه پایدار باز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در ابتدای نود و دومین جلسه شورا با اشاره به گرامیداشت روز تهران گفت: فرارسیدن روز تهران روز پایتخت را گرامی میداریم، کلانشهر امروز تهران با دهها معضل و مسئله، شباهت چندانی به تهران خوش آب وهوا که نیم قرن پیش، یکی از زیست پذیر ترین شهرهای کشور و منطقه به حساب می آمد، ندارد.



هاشمی افزود: در این شرایط که کمیسیون های تخصصی شورا در حال بررسی برنامه سوم توسعه شهری هستند، باید به این نکته توجه داشت که توسعه ناموزون، بی رویه و مخرب، علت اصلی معضلات امروز تهران است.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: گسترش افقی و عمودی تهران که هم به لحاظ حاشیه نشینی و هم از منظر شهر فروشی و افزایش ارتفاع بدون ضابطه، رخ داده است موجب پیامدهای نظیر ترافیک، آلودگی هوا، فقدان زیرساختها و استانداردهای حداقلی زندگی، تخریب محیط زیست، کاهش امنیت و دهها نوع از آسیبهای اجتماعی شده است.



هاشمی خاطر نشان ساخت: البته باید توجه داشت که برای برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار و متوازن، نباید بر منظر آسیب شناسی تمرکز داشت، چرا که توقف و تمرکز بر آسیب ها ممکن است ما را از وظیفه و جهت گیری اصلی یعنی توسعه پایدار، متوازن و متناسب باز دارد.



وی افزود: به نظر می رسد یکی از کمبودهای برنامه سوم توسعه شهری که باید توسط کمیسیون های تخصصی جبران گردد نیز، تمرکز در حوزه آسیبها و عدم توجه کافی به فرایند توسعه است.



هاشمی گفت: به طور نمونه در حوزه اجتماعی، ما اگرچه با آسیبهای اجتماعی مواجه هستیم، اما این آسیبها متوجه بخشی از جامعه است و اگر از شرایط اکثریت جامعه غفلت کنیم و عمده تمرکز، توجه و منابع خود را صرف آسیبها کنیم، شاهد گسترش آسیبها خواهیم بود، به نظر می رسد باید در ادبیات مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری، بیش از آنکه به آسیبها توجه کنیم به نیازهای عمومی بیندیشیم.



وی یادآور شد: یک فرد معتاد یا کارتن خواب و بزهکار، اگرچه یک آسیب دیده است اما خانواده و اطرافیانی دارد که در معرض ریزش به سوی آسیبهای اجتماعی هستند و اگر به نیازها و شرایط آنها و همه اقشار جامعه توجه نشود، به جای حل آسیبهای اجتماعی، شاهد افزایش پر شیب این معضلات خواهیم بود.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران سپس با ارایه پیشنهادی گفت: پیشنهاد می کنم که کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، بحث وضعیت اجتماعی و نیازمندی های فرهنگی اجتماعی شهروندان را در برنامه سوم تقویت کند و در کنار آن بحث آسیبهای اجتماعی به ویژه با رویکرد حمایت از نیروهای مدنی و فعالیتهای داوطلبانه در جهت ترمیم آسیبهای اجتماعی برنامه ریزی شود.



وی ادامه داد: یا در حوزه حمل ونقل، معضل اصلی شهروندان تهرانی و اولویت نخست آنها برای تحول در مدیریت شهری، مسئله ترافیک است که خود منبع آلاینده ها و تخریب زیست شهری و تهدید سلامت شهروندان است، اما اگر ما با نگاه تمرکز بر آسیبها یعنی حل گره های ترافیکی به این موضوع نگاه کنیم، نتیجه ای بهتری از وضعیت امروز ترافیک تهران در انتظار ما نخواهد بود.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با منابعی که در دهه گذشته صرف بازکردن گره های ترافیکی آن هم عمدتا در شمال تهران شده است، می توانستیم سیستم حمل ونقل عمومی تهران که تنها راه حل پایدار، سبز و ارزان قیمت ترافیک تهران است را تجهیز کنیم اما اکنون با این گره های ترافیکی باز شده نیز ترافیک تهران کلافی سردرگم است که هر روز برابعاد آن اضافه می شود.



وی افزود: به طور کلی ما نیازمند پارادایم شیفت و تغییر رویکرد بنیادین در حوزه برنامه ریزی از نگاه منفعلانه و آسیب شناسانه به نگاه فعال و توسعه محور هستیم وب دون رویکردی جامع به توسعه نمی توانیم به صورت اصولی و دراز مدت، معضلات و مسائل شهر را حل کنیم.



هاشمی خاطر نشان ساخت: تهران شهری گمشده است و شهروندان تهرانی با آرای معنادار خود در سال گذشته، از ما بازگرداندن شهر دوست داشتنی و زیست پذیر خود را خواسته اند و وظیفه سنگین و دشواری را به عهده مدیریت شهری گذاشته اند که انجام آن جز با تعامل و همراهی همه دستگاههای مسئول در قوای سه گانه و نهادهای موثر در نظام ممکن نیست و امیدواریم که با سعی جمعی همه مسئولان، تهران بتواند در مسیر تبدیل شدن به شهر زندگی قرار گیرد.

