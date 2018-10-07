مؤسسات قرآنی مردم نهاد؛ پیشگامان حوزه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «احمد مازنی» رئیس کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دیدار با مسئولین مؤسسه کشوری مهد قرآن که با هماهنگی «علی بختیار » نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس صورت پذیرفت، اظهار کرد: مؤسسه مهد قرآن با ۲۶ سال خادمی قرآن و تحت آموزش قرار دادن بیش از یکصد هزار قرآن آموز در سراسر کشور، همواره منشاء برکات ارزشمندی در تربیت حافظان قرآن بوده است.

بنابراین گزارش در ادامه حجت الاسلام «فومنی الحائری» مؤسس و عضو هیئت امناء و «سید محمود چاوشی» مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن شرحی از روند شکل گیری و برنامه های آموزشی با محوریت حفظ و مفاهیم قرآن در سراسر کشور و فعالیت های تخصصی در حوزه کودک و نوجوان، گستره فعالیت‌های دفاتر مهد قرآن در ۲۴ استان و ۱۵۰ شعب شهرستان ها ، رشد و شکوفایی بیش از ۳۰۰۰ حافظ کل عضو را ارائه دادند.

بنابراین گزارش حجت اسلام «احمد مازنی» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تقدیر از مدیران، اساتید ، مربیان و تمامی خادمان مؤسسه کشوری مهد قرآن در رشد و توسعه فرهنگ قرآن کشور، تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب در شکوفایی ده میلیون حافظ کل قرآن تصریح کرد: از اولویت‌های مهم کمیسیون فرهنگی ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه ، توسعه آموزش های قرآنی حفظ و تدبر و ایجاد زمینه برای تأثیر گذاری در سبک زندگی جامعه است .

رئیس کمیسیون فرهنگی خانه ملت با تأکید بر حمایت و پشتیبانی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی از طرح ها و برنامه‌های شاخص قرآنی یادآور شد بهره مندی از تجربیات ارزشمند مؤسسات قرآنی مردم نهاد از جمله مؤسسه کشوری مهد قرآن و حمایت از برنامه‌های آنان، زمینه گسترش و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن و عترت در میان اقشار جامعه را فراهم می‌آورد .